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هجر فراشها.. سعودية تسكب مادة حارقة على زوجها وهو نائم

الثلاثاء 07 يناير 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجر فراشها.. سعودية تسكب مادة حارقة على زوجها وهو نائم


وكالات / سما /

قدمت زوجة في السعودية على الانتقام من زوجها، الذي هجرها في الفراش، عن طريق سكب مادة حارقة عليه وهو نائم، وفق وسائل إعلام محلية.

وتشير التفاصيل إلى أن مواطنا بمحافظة صبيا اتهم زوجته الثانية بمحاولة قتله، عندما سكبت سائل الأسيد الحارق على جسده وهو نائم، بعدما نشب خلاف بينهما، قرر على إثره ترك غرفة نومهما، ليقضي ليلته في صالة المنزل.

وقال الزوج، الذي نقل للعناية المركزة في مستشفى الملك فهد بمنطقة جازان، إنه فوجئ بزوجته تقوم برش سائل حارق على جسده ووجهه، قبل أن تغلق الباب وتمنعه من مغادرة الشقة، وهي تردد كلمات بأنها ستقتله، وفقا لصحيفة ”سبق“ المحلية.

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وعثر الزوج على مفاتيح المنزل، فخرج مستنجدا بالجيران عندما كان لا يستطيع الرؤية، وجسده يحترق.

وحول سبب قيام الزوجة، التي أطلق سراحها بكفالة، بفعلها، تابع الزوج: ”كنا على خلاف بسبب بعض الأمور، وقد أبلغتها بأني سأنام في صالة المنزل، وصباحا سأعيدها لمنزل أسرتها، ولكن خلال نومي فوجئت بما فعلته بي، وقد تدهورت حالتي الصحية خلال هذا الأسبوع، ولا أستطيع الحركة“.

بدورها، باشرت النيابة العامة والجهات المعنية بمحافظة صبيا، التحقيق في القضية.

 
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