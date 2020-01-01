مخاطر متعددة للمدفأة على صحة طفلك تصل للاختناق

وكالات / سما /

تلجأ بعض الأمهات لاستخدام المدفأة مع الأطفال لحمايتهم من برودة الشتاء، خاصة في فترات الليل، وتسبب المدفأة بعض الأضرار الخطيرة للأطفال، لذا يجب الحذر منها واتباع الإرشادات اللازمة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أضرار المدفأة على الأطفال، والأنواع الخطيرة التي لا يجب استخدامها نهائيًا، وفقًا للدكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

أضرار المدفأة على الأطفال

1-الاختناق

الدفايات الحرارية تعمل على حرق الأكسجين الموجود بالغرفة، وبالتالي يمكن أن تسبب الاختناق، لذلك من الأفضل تجنب استخدامها تمامًا، لأنها ليست آمنة على صحة الأطفال والكبار، ويمكن استخدام المدفأة التي تعمل بالزيت.

2-نزلات البرد

جميع أنواع الدفايات يمكن أن تتسبب في الإصابة بنزلات البرد كونها تغير درجة حرارة الغرفة عن الجو الخارجي، وعند الخروج المفاجيئ تقل حركة الأهداب بالجهاز التنفسي، وبالتالي تسبب نشاط للبكتريا، ويمكن أن ينتج عنها الإصابة بنزلات البرد.

3-الحساسية

هناك أطفال تعاني من الحساسية سواء كانت حساسية الصدر أو الأنف أو العين أو الحساسية الجلدية، وبسبب تغيرات درجة الحرارة التي تسببها المدفأة تزيد من نشاط الحساسية في الجسم.

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نصائح لتجنب أضرار المدفأة على الأطفال

1-تجنب استخدام المدفأة الحرارية.

2-تجنب حدوث تغير مفاجيء في درجات الحرارة، لذلك يجب غلق الدفاية أولًا، ثم تهوية الغرفة جيدًا قبل الخروج منها.

3-يمكن تغطية الوجه عند الخروج من المكان الدافيء إلى تيارات الهواء الباردة.

4-تناول المياه الباردة قبل النزول يمكن أن يقي الطفل من الإصابة بنزلات البرد، لأنها تعمل على معادلة درجة حرارة الجسم مع الجو.

5-الحرص على تهوية المنازل جيدًا قبل الخروج منها.