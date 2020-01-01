الاحتلال يعتقل أبا ونجليه من جنين ويستولي على مخرطة

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أبا ونجليه من جنين وصادرت معدات ورشة خراطه .

وذكرت مصادر اعلاميه ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رشدي البظ (54 عاما)، ونجليه عدي (27 عاما)، ومحمد (20 عاما)، وذلك خلال مداهمتها عدة أحياء في جنين واقتحامها منزل عائلة البظ الواقع على شارع جنين- نابلس.

وأوضح ذوو المعتقلين، أن قوات الاحتلال حطمت أبواب المنزل وعاثت خرابا بمحتوياته، بينما استولت على ورشة الخراطة الخاصة بالعائلة، الى جانب استيلائها على الأجهزة الخلوية الخاصة بالأب ونجليه.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال في شارعي الناصرة ونابلس وفي مركز المدينة، تخللها إطلاق الأعيرة النارية و"المطاطية" وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات .