الحسيني يطلع القنصل البلجيكي على آخر مستجدات الأوضاع في القدس

القدس المحتلة / سما /

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، اليوم الاثنين، القنصل البلجيكي العام في القدس دانييلي هافين، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يجري من انتهاكات متواصلة في القدس.

وقدم الحسيني لضيفه شرحا عن تطورات العملية السياسية وآفاق نجاحها والعقبات التي تواجهها، وأبرزها إستمرار الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية في القدس، ومخططات بناء المستوطنات، إضافة الى سياسة هدم البيوت، والانتهاكات بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية، لا سيما استهداف سلطات الاحتلال المسجد الاقصى المبارك، وسياسة الاعتقالات الممنهجة التي تطال الموطنين المقدسيين بشكل مستمر.

وثمّن ما تقدمه أوروبا والحكومة البلجيكية بشكل خاص من دعم اقتصادي وإنساني لفلسطين، مؤكدا ضرورة أن يقترن هذا الدعم بدور أوروبي سياسي لتغيير الوضع القائم باتجاه حل الصراع، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.