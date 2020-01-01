  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحسيني يطلع القنصل البلجيكي على آخر مستجدات الأوضاع في القدس

الإثنين 06 يناير 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحسيني يطلع القنصل البلجيكي على آخر مستجدات الأوضاع في القدس


القدس المحتلة / سما /

 أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، اليوم الاثنين، القنصل البلجيكي العام في القدس دانييلي هافين، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يجري من انتهاكات متواصلة في القدس.

وقدم الحسيني لضيفه شرحا عن تطورات العملية السياسية وآفاق نجاحها والعقبات التي تواجهها، وأبرزها إستمرار الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية في القدس، ومخططات بناء المستوطنات، إضافة الى سياسة هدم البيوت، والانتهاكات بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية، لا سيما استهداف سلطات الاحتلال المسجد الاقصى المبارك، وسياسة الاعتقالات الممنهجة التي تطال الموطنين المقدسيين بشكل مستمر.

وثمّن ما تقدمه أوروبا والحكومة البلجيكية بشكل خاص من دعم  اقتصادي وإنساني لفلسطين، مؤكدا ضرورة أن يقترن هذا الدعم بدور أوروبي سياسي لتغيير الوضع القائم باتجاه حل الصراع، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

#القدس #منظمة التحرير #الحسيني #القنصل البلجيكي

الأكثر قراءة اليوم

رغم حرصه الشديد.. موقع بريطاني يكشف: سليماني في آخر ساعاته تعرّض للخيانة!

شاهد الفيديو : ابنة سليماني تهدد ترامب بـالنخالة وهنية

فيديو: منجم لبناني يفجر مفاجأة بتوقعه مقتل سليماني ووفاة المذيعة نجوى قاسم

وفدا حماس و الجهاد يعودان إلى غزة بعد جولة خارجية استمرت أسابيع

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

"هنية" يصل طهران على رأس وفد كبير للتعزية بـ"سليماني"

الشاباك يحذر من تعاظم قوة حماس بغزة.. وخلافات حادة داخل "الكابينت" حول إضعاف السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

تقديرات اسرائيلية: مواجهة محتملة مع قطاع غزة.. وإسرائيل تستعد لعددٍ من السيناريوهات!

ردا على اغتيال سليماني.. موسكو : ايران ستبدأ في صناعة اسلحة نووية قريبا

شاهد الفيديو : ابنة سليماني تهدد ترامب بـالنخالة وهنية

هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين

20200106092517

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني