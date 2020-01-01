فلسطين تتأثر بعد نحو 48 ساعة بمنخفض جوي جديد

غزة / سما /

تتأثر فلسطين بعد نحو 48 ساعة بمنخفض جوي جديد يتزامن مع تدفق رياح بارده جدا ومن أصول قطبية.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار في معظم المناطق الفلسطينية اعتبارا من فجر وصباح يوم الأربعاء في الشمال ثم تنتشر الأمطار خلال النهار تدريجياً إلى باقي المناطق بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع أن تستقر الأجواء في البلاد يوم الاثنين مع بقاء الجو بارداً، وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء يوم بعد غدٍ الثلاثاء مستقرة وباردة في الوقت ذاته، مع نشاط كبير على سرعة الرياح وازدياد محتمل في نسبة الغبار في الجنوب وأجزاء من الوسط .