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فلسطين تتأثر بعد نحو 48 ساعة بمنخفض جوي جديد

الأحد 05 يناير 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تتأثر بعد نحو 48 ساعة بمنخفض جوي جديد


غزة / سما /

 تتأثر فلسطين بعد نحو 48 ساعة بمنخفض جوي جديد يتزامن مع تدفق رياح بارده جدا ومن أصول قطبية.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار في معظم المناطق الفلسطينية اعتبارا من فجر وصباح يوم الأربعاء في الشمال ثم تنتشر الأمطار خلال النهار تدريجياً إلى باقي المناطق بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع أن تستقر الأجواء في البلاد يوم الاثنين مع بقاء الجو بارداً، وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء يوم بعد غدٍ الثلاثاء مستقرة وباردة في الوقت ذاته، مع نشاط كبير على سرعة الرياح وازدياد محتمل في نسبة الغبار في الجنوب وأجزاء من الوسط .

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