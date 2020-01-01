  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور.. الفيضانات تغمر تل أبيب جراء الأمطار الغزيرة

السبت 04 يناير 2020 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. الفيضانات تغمر تل أبيب جراء الأمطار الغزيرة


القدس المحتلة / سما /

غمرت مياه الأمطار عدة مناطق في مدينة تل أبيب، اليوم السبت، ما تسبب في فيضانات وإغلاق العديد من الطرقات فيها.
 
وأفاد موقع مفزاك لايف بأن الفيضانات غمرت عشرات السيارات، فيما احتجزت الفيضانات العديد من الإسرائيليين حيث عملت فرق الإنقاذ على إخلاءهم.
 
وذكرت الأرصاد الجوية الإسرائيلية أنه من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً سقط حوالي 80 ملم من الأمطار على تل أبيب، ونظراً لغزارتها تم حظر عدد من الممرات على الطريق 20 بسبب الفيضانات وانهيار التربة إضافة إلى حركة المرور البطيئة والازدحامات في عدة مناطق.
 
ونوهت أنه يتعين على السائقين الحذر والالتزام بتعليمات الشرطة.

3
2
5
6

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الأخبار الرئيسية

نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي

الحرس الثوري: بانتظار الأوامر من قائد الثورة لتنفيذ انتقامٍ قاسٍ من القتلة

"خطة سليماني قتلته": تفاصيل اجتماعه الأخير بالفصائل العراقيّة

ايران: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

الحرس الثوري الايراني: تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن اهدافنا

مصادر : مصر لم تنقل أي رسائل تهديد لحماس من إسرائيل بعد اغتيال سليماني

محسن رضائي: اميركا اقدمت على انتحار سياسي وعسكري باغتيالها القائد سليماني