بالصور.. الفيضانات تغمر تل أبيب جراء الأمطار الغزيرة

القدس المحتلة / سما /

غمرت مياه الأمطار عدة مناطق في مدينة تل أبيب، اليوم السبت، ما تسبب في فيضانات وإغلاق العديد من الطرقات فيها.



وأفاد موقع مفزاك لايف بأن الفيضانات غمرت عشرات السيارات، فيما احتجزت الفيضانات العديد من الإسرائيليين حيث عملت فرق الإنقاذ على إخلاءهم.



وذكرت الأرصاد الجوية الإسرائيلية أنه من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً سقط حوالي 80 ملم من الأمطار على تل أبيب، ونظراً لغزارتها تم حظر عدد من الممرات على الطريق 20 بسبب الفيضانات وانهيار التربة إضافة إلى حركة المرور البطيئة والازدحامات في عدة مناطق.



ونوهت أنه يتعين على السائقين الحذر والالتزام بتعليمات الشرطة.