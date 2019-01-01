وكالات / سما /

بكل تأكيد يعد اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه من الأمور الصعبة التي تواجه الرجال عند اعتماد تسريحات الشعر المختلفة؛ فعلى الرغم من أن الاختيار قد يبدو موفقاً للغاية ورائعاً من الناحية النظرية، ولكن التطبيق العملي داخل صالون الحلاقة قد يحول الأمور إلى وضع كارثي للغاية بالنسبة إلى مظهر وشكل الرجل الخارجي. ولا يكون ذلك بسبب عدم كفاءة متخصص الحلاقة أو بسبب خطأ ما حدث، ولكن السبب الرئيس في أغلب الأحيان يرجع إلى فشل الرجل في اختيار قصة الشعر حسب شكل الوجه الخاص به سواء؛ لعدم معرفته ما يناسب شكل وجهه أو عدم اقتناعه بالعلاقة الوثيقة والقوية بين نجاح وجاذبية قصات الشعر عند اعتمادها وتطبيقها وبين شكل الوجه الخارجي، وبالتأكيد طبيعة ونوع الشعر، إلى جانب عناصر أخرى مهمة مثل نمط الحياة الذي يتمتع به الرجل. وبشكل عام ومع اختلاف وجوه الرجال ومواجهة صعوبة كبيرة في اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه فإن التقرير التالي سوف يعرض بعضاً من أفضل قصات الشعر الرجالية لعام 2019 التي تتناسب مع أشكال الوجوه المختلفة سواء الدائرية أو المثلثة والبيضاوية وحتى المربعة والمستطيلة وغيرها.

1- ما أهم قصات الشعر للوجه البيضاوي؟

عند تسليط الضوء على كيفية اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه يجب أولاً أن نحدد سمات الوجه البيضاوي الذي يبدو طويلاً بعض الشيء، ويتميز أصحابه بالجبهة العالية المرتفعة التي يغلب عليها الشكل الدائري. فيجب أن تماثل التفاصيل التسريحة بدائرية المظهر، مثل حد شعر الرأس والذقن، كما يظهر الخد أو الوجهة بشكل مسطح قليلاً. ومن أفضل قصات شعر الوجه البيضاوي هي:

قصة شعر Brushed Up Hair and Short Sides

من الأمور المتعلقة بـ اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه هو المحافظة على الأناقة والعصرية خاصة بالنسبة إلى الشباب، وهذا تماماً ما يميز قصة شعر Brushed Up Hair and Short Sides​ المناسبة بشكل رائع بالنسبة إلى الرجال من أصحاب الوجه البيضاوي، والتي تمنحهم الكثير من الجاذبية والأناقة، خاصة عند اعتمادها مع اللحية الكثيفة.

قصة شعر Classic Taper High Comb Over

من بين تسريحات الشعر المفضلة والتي تدل على التوفيق في اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه بالنسبة إلى الرجل صاحب الوجه البيضاوي؛ فهي تُعد من بين قصات الشعر الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي.

قصة شعر Comb Over Side Swept Fringe

بالنسبة إلى الرجال من أصحاب الوجه البيضاوي والشعر الناعم فإن اعتماد تلك القصة الرائعة التي تتميز بكثاقة الطبقة العلوية من الشعر وتمشيطها نحو الجانب والحفاظ على كثاقة أقل لشعر على جانبي الرأس؛ يمنح الرجل نتيجة رائعة في ما يخص حسن اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه.

2- ما أهم قصات الشعر للوجه الدائري؟

عادةً ما يحسن الرجال من أصحاب الوجه الدائري اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه عند مراعاة أهم مميزات الوجه الدائري التي يمكن حصرها في امتلاء الوجنتين بشكل عام وزيادة قصر وعرض شكل الوجه الدائري بالمقارنة بين الوجه البيضاوي بدرجة ملحوظة. أما في ما يخص أفضل قصات شعر الوجه الدائري فيمكن اختصارها في التسريحات التالية:

قصة شعر Spiky Hair

اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه بشكل مثالي للرجال من أصحاب الوجه الدائري يجب أن تشمل تلك القصة التي يعمل فيها تثبيت الشعر إلى الأعلى في طول متوسط على تخفيف حدة دائرية شكل الوجه ويمنحه بعض الطول الرائع.

قصة شعر Undercut

بشكل عام تُعد قصة شعر الـ Undercut من أكثر قصات الشعر الرجالية مرونة بشكل عام؛ فهي تليق بالعديد من أشكال الوجوه الرجالي، وبالتأكيد تدل على نجاح اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه سواء بالنسبة إلى الرجل صاحب الوجه الدئري والبيضاوي.

قصة شعر Side Part

بالنسبة إلى الرجل صاحب النمط الكلاسيكي فإن النجاح في اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه قد تسبب بعض الارتباك بسبب امتلاء الوجه الدائري؛ وهو ما يجعل القصات الكلاسيكية البسيطة - خصوصاً القصيرة منها - تسبب مشكلة، ولكن يمكن تجنب هذا الأمر بشكل أنيق للغاية عند اعتماد قصة شعر Side Part الرائعة.

3- ما أهم قصات الشعر للوجه المربع؟

طبيعة الشكل المربع للوجه ذي الجبهة العريضة والفك والوجنة العريضين البارزين في أغلب الأحيان، إلى جانب الذقن المربع؛ تجعل عملية اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه تُحسم بالنجاح في أغلب الأوقات بفضل التسريحات الأنيقة التالية التي تتماشى بشكل رائع مع الرجال من أصحاب الوجه المربع.

قصة شعر Comb Over

الرجال العاشقون لقصات الشعر الكلاسيكية من أصحاب الوجوه المربعة يمكن اجتياز مشكلة اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه بنجاح باهر عند اعتماد تلك القصة الرائعة.

قصة شعر Fade

من بين قصات الشعر الأكثر انتشارًا بين الرجل أصحاب الوجه المربع؛ فهي سهلة ورائعة وعصرية للغاية، وبكل تأكيد لا تسبب لهم الحيرة عند التفكير في اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه المربع.

4- ما أهم قصات الشعر للوجه المستطيل؟

عند اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه المستطيل تجب معرفة العناصر التي تميز هذا الوجه، والتي تتمثل في الجبهة العالية والرأس الطويل والفك ذي المساحة العريضة، ولكن بشكل أقل من الجبهة بعكس الوجه المربع، وأخيراً عظام الخد غير البارزة والمسطحة.

5- ما أهم قصات الوجه الماسي؟

من أندر أنواع الوجوه بالنسبة للرجال الذي يمتاز بضيق الذقن والحاجبين وعظام الوجنتين العريضة، ولعل تلك الصفات هي ما تجبر الرجل من أصحاب الوجه الماسي عند اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه باعتماد تسريحات للشعر تضيف المزيد من العرض على منطقتي الجبين والذقن الضيقتين.

6- ما أهم قصات الوجه المثلث؟

اختيار قصة الشعر بحسب شكل الوجه يجب أن تتم وفق الصفات المميزة له، وهي نحالة الوجه من الأسفل والجبهة العريضة المربعة، بجانب عظم الوجنة غير البارز والفك والذقن الصغيرين بشكل ملاحظ للغاية بالمقارنة بين الجبهة.