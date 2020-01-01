صور: ابنة الرئيس الامريكي الصغرى تيفاني تتزوج من الشاب اللبناني مايكل بولس

وكالات

تستعد أسرة الرئيس الأمريكي دونالد_ترامب للاحتفال في يوم الحادي عشر من الشهر الجاري يناير/ كانون الثاني 2020 بعقد قران ابنة دونالد ترامب الصغرى تيفاني على الشاب اللبناني مايكل شربل بولس.

والشاب مايكل شربل بولس هو ابن لثري لبناني يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد في نيجيريا. وتقول التقارير ان مايكل وتيفاني تعرفا على بعضهما البعض اثناء قضاء عطلة صيفية في جزيرة ميكونوس في اليونانية، ومنذ ذاك اللقاء اشتعلت اللهفة بينهما التي ستفضي الى حفل الزفاف السبت المقبل.

يشار الى ان العريس الشاب مايكل بولوس يقيم حاليا في لندن حيث يدرس وهو في الخامسة والعشرين من العمر ويصغر خطيبته تيفاني بعام واحد وقد قضى عيد ليلة عيد الميلاد المجيد مع بقية افراد عائلة ترامب في البيت الابيض، وان عائلته تملك شركة استثمارات في نيجيريا وتتاجر بالدراجات النارية في البلاد.

وستجري مراسم الزواج في منتجع مارالاغو في مدينة فلوريدا الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير ان مصدر مقرب من العائلة اللبنانية بولس ينفي ان تكون مراسم عقد القران قد حددت وان الدعوة التي انتشرت على الانترنت مزورة.