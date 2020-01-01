  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

السبت 04 يناير 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، اليوم السبت، "إن اسرائيل ارسلت رسالة بأنها لن ترد على رسالتنا حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس".

وأضاف محيسن في تصريحات إذاعية" أنه في حال أصرت إسرائيل على عدم الرد على الرسالة الفلسطينية بالموافقة على إجراء الانتخابات حسب الاتفاقات الموقعة، فإن القيادة بعد وقت سوف تجتمع وتتخذ القرار المناسب في هذا الموضوع".

وأكد محيسن أن الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية يجب أن يتم قبل إصدار المرسوم الرئاسي.

إلى ذلك، شدد محيسن على "أن ما تقوم به حماس على الارض من تفاهمات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وما يطرح من تهدئة طويلة الأمد وميناء ومطار، يثبت ان حماس ليست جادة في الذهاب الى الانتخابات سواء تشريعية أو رئاسية" على حد قوله.

#القدس #انتخابات #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الأخبار الرئيسية

مصادر إيرانية :خامنئي شارك شخصيا في بلورة الرد على اغتيال سليماني والوعيد الإيراني يشمل إسرائيل

مزاعم إسرائيلية عن توسيع النفوذ التركي بالنقب ويافا والرملة

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

إسماعيل قاآني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني