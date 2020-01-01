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الآلاف في شوارع الأردن رفضًا لاتفاقية الغاز مع الاحتلال

الجمعة 03 يناير 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف في شوارع الأردن رفضًا لاتفاقية الغاز مع الاحتلال


عمان /سما/

شارك آلاف الأردنيين، مساء اليوم الجمعة، في مسيرة شعبية انطلقت من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عمّان، رفضًا لاتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال، مطالبين بضرورة إقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين والموقعين على الاتفاقية المشؤومة.

وشددوا على أن الحكومة "ضربت بالإرادة الشعبية، الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع المحتل، عرض الحائط، وكانت شريكًا رئيسيًا ومساهمًا فاعلاً في رفع سوية اقتصاد دولة الاحتلال، مُعتبرين أن الحكومة الأردنية بذلك تدعم جيش الاحتلال الذي يمارس كافة أشكال الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وجاءت المسيرة بدعوة من الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال للتعبير عن الرفض للاتفاقية، خصوصاً مع بدء ضخ الغاز إلى الأردن مطلع العام الجاري 2020.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد أعلنت عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة "نوبل"؛ شركة نوبل جوردان ماركيتي NBL بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.

ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، فيما قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع "نوبل إنيرجي" 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة.

#الاردن #اتفاقية غاز #اسرائيل #التطبيع مع الاحتلال

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