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من هو أبو مهدي المهندس الذي اغتالته واشنطن ببغداد؟

الجمعة 03 يناير 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو أبو مهدي المهندس الذي اغتالته واشنطن ببغداد؟


وكالات

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، فجر الجمعة، مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي (قوات شيعية)، في قصف صاروخي استهدف سيارة كان يستقلها رفقة آخرين، على طريق مطار بغداد.

وأفادت القناة العراقية الرسمية، نقلا عن مصدر في إعلام هيئة الحشد الشعبي، بمقتل نائب رئيس الهيئة المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف استهدف مركبتين تابعتين للهيئة على طريق مطار بغداد. 

من هو أبو مهدي المهندس؟

جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم أو الملقب باسم أبو مهدي المهندس، ويسمى في إيران جمال إبراهيمي (مواليد 1954 في البصرة) هو سياسي وعسكري عراقي إيراني، وهو متزوج من إيرانية.

دخل عام 1973 الجامعة التكنولوجية - قسم الهندسة المدنية، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1977.

عمل مهندسا في المنشأة التي نسب إليها، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرس الدكتوراه في الاختصاص نفسه، كما درس مقدمات الحوزة العلمية للسيد محسن الحكيم في البصرة.

الحياة السياسية

انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية وهو في الدراسة الثانوية، واضطر إلى الخروج من العراق عام 1980.

في عام 1985، أصبح عضوا في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ومارس عمله سياسيا في المجلس وعسكريا في فيلق بدر، ومن ثم قائدا على فيلق بدر حتى أواخر التسعينات.

بعد سقوط الموصل

بعد تشكل قوات الحشد الشعبي، تم اختيار المهندس نائبا لقائد الهيئة، وقد تميز بمشاركته الميدانية للقوات في المعارك، وأصبح له دور بارز وأساسي في قيادة الحشد الشعبي وقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

أبو مهدي المهندس، مؤسس كتائب حزب الله العراقية 2007، له تاريخ طويل من العمل مع المليشيات الإيرانية المتطرفة وتأسيسها وتدريبها، ما جعله يعمل مستشارا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كان من بين الشخصيات العراقية الأكثر نشاطا، التي بدأت في العمل مع طهران منذ 2003، وقبل ذلك كان يعرف كـ"عنصر مفوض" من قبل إيران، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن في 2015.

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