الرئيس مخاطبا الحشود بغزة: لا انتخابات دون القدس وقضية الاسرى والشهداء خط احمر

غزة / سما/

قال الرئيس محمود عباس انه "لن يقبل باجراء الانتخابات دون القدس التي هي درة التاج وليس للبيع او المساومة".

وقال الرئيس مخاطبا حشود الجماهير بغزة "انه دون القدس باقصاها وقيامتها عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك سلام ولا استقرار".

وأكد ان العالم اصبح اليوم اكثر ايمانا بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب بالاستقلال.

واعتبر ان قرار المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ قرار التحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال دليلا على نجاح الفلسطينيين بالسير نحو محاكمة الاحتلال.

وأكد ان قضية الاسرى والشهداء والجرحى خط احمر لن يقبل بالتفاوض عليها مهما كان الثمن، مضيفا"سنواصل دفع مخصصاتهم وهذا عهد علينا".

ووجه الرئيس التحية للمحتشدين باحتفال حركة فتح في شوارع غزة، مؤكدا مواصلة السعي لتوحيد الارض والشعب وان غزة ستبقى دوما في قلوب وعقول كل الفلسطينيين.