  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس مخاطبا الحشود بغزة: لا انتخابات دون القدس وقضية الاسرى والشهداء خط احمر

الأربعاء 01 يناير 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس مخاطبا الحشود بغزة: لا انتخابات دون القدس وقضية الاسرى والشهداء خط احمر


غزة / سما/

قال الرئيس محمود عباس انه "لن يقبل باجراء الانتخابات دون القدس التي هي درة التاج وليس للبيع او المساومة".

وقال الرئيس مخاطبا حشود الجماهير بغزة "انه دون القدس باقصاها وقيامتها عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك سلام ولا استقرار".

وأكد ان العالم اصبح اليوم اكثر ايمانا بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب بالاستقلال.

واعتبر ان قرار المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ قرار التحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال دليلا على نجاح الفلسطينيين بالسير نحو محاكمة الاحتلال.

وأكد ان قضية الاسرى والشهداء والجرحى خط احمر لن يقبل بالتفاوض عليها مهما كان الثمن، مضيفا"سنواصل دفع مخصصاتهم وهذا عهد علينا".

ووجه الرئيس التحية للمحتشدين باحتفال حركة فتح في شوارع غزة، مؤكدا مواصلة السعي لتوحيد الارض والشعب وان غزة ستبقى دوما في قلوب وعقول كل الفلسطينيين.

#قطاع غزة #انطلاقة فتح #فتح 55 #الرئيس عباس #الاسرى #انتخابات

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : توقعات مثيرة من ميشال حايك لـ2020 والسعودية تتصدرها ماذا عن فلسطين ؟

بالاسماء.. الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف 1000 منتسب جديد بقوى الأمن بغزة

أبو شمالة: الانتخابات الفلسطينية تمت في الماضي دون استئذان الاحتلال!

الآلاف يشاركون بإيقاد شعلة الإنطلاقة الـ55 لحركة فتح بغزة

استطلاع "سما" حول الشخصية الأبرز للعام 2019: عباس ودحلان وهنية والنخالة في المقدمة

دعوة إسرائيلية لتجهيز سلاح البحرية لخوض صراع محتمل مع تركيا

رسائل تهنئة بعيد راس السنة الميلادية 2020 واجمل المسجات للاصدقاء والاهل

الأخبار الرئيسية

19767469-3E75-486E-9713-DDF3135B4A82

طوفان بشري .. صور: حشود هائلة تشارك في انطلاقة فتح الـ55 في غزة

860x484 (1)

صحيفة عبرية: أردوغان سلم السلطة نسخة من الأرشيف العثماني للأراضي الفلسطينية

كوخافي

اهداف إسرائيل من التهدئة وفقا لمحللين اسرائيليين: "تأجيل الحرب وعزل الجهاد الإسلامي

"واللا" العبري : حماس تتجهز للحرب المقبلة واسرائيل تتحدث عن التهدئة وادخال العمال والكاوتشوك

u

دعوة إسرائيلية لتجهيز سلاح البحرية لخوض صراع محتمل مع تركيا