هيئة مكافحة الفساد تختتم دورة تدريبية

رام الله / سما /

اختتمت هيئة مكافحة الفساد، امس الثلاثاء، الدورة التدريبية المتخصصة التي نظمتها بالشراكة مع جهاز الامن الوقائي في مقر اكاديمية الامن الوقائي في محافظة اريحا بمشاركة (70) ضابطا من ضباط جهاز الامن الوقائي على مستوى المحافظات الشمالية، وسط تأكيد المشاركين على اهمية تعزيز العلاقات المهنية بين جهاز الامن الوقائي وهيئة مكافحة الفساد بما يعزز قدرات الجانبين في الكشف عن الفساد ومخاطره ومعالجة اثار هذه الآفة الخطيرة التي تنعكس على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات نوعية تمس حياتهم اليومية إضافة إلى تعزيز سبل التعاون في جمع الاستدلال والبحث والتحري في قضايا الفساد.

وجرى اختتام الدورة التدريبية التي استمرت لمدة يومين بحضور ومشاركة مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد، سعيد شحادة، واللواء عبد القادر التعمري مساعد رئيس جهاز الامن الوقائي لشؤون التدريب، والمستشار القانوني لجهاز الامن الوقائي العقيد ياسر ابو لبدة.

واكد شحادة في كلمته خلال الدورة التدريبية على اهمية تعزيز علاقة التعاون المشتركة بين جهاز الامن الوقائي وهيئة مكافحة الفساد في سبيل مكافحة الفساد ومواجهة اثاره السلبية على المجتمع، مشيرا الى ان العلاقة التشاركية بين هيئة مكافحة الفساد وجميع المؤسسات الرسمية والامنية هي نتاج الدعم والاسناد من قبل رئيس الهيئة معالي المستشار د.احمد براك، الذي يعطي اهتماما كبيرا لتوسيع نطاق الشراكة المؤسساتية في سبيل تنفيذ الخطة الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

واشار شحادة الى ان هذه الدورة التدريبية التي نظمت بعنوان "الاطار القانوني الناظم لمكافحة الفساد في دولة فلسطين"، والمشاركة النوعية من قبل ضباط وكوادر جهاز الامن الوقائي تعطي مؤشرات ايجابية جدا في تقوية دور الهيئة في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية من خلال التوعية والتثقيف بخصوص جرائم الفساد وانواعه وانعكاساته، اضافة الى اهمية تعزيز علاقة التنسيق والمتابعة مع هيئة مكافحة الفساد في ملاحقة مرتكبي هذه التجاوزات وارتكاب مثل هذه الجرائم.

من ناحيته شدد اللواء التعمري على أهمية التعاون المشترك بين هيئة مكافحة الفساد وجهاز الأمن الوقائي في تعزيز جهود مكافحة الفساد ، مشيرا إلى أن عقد مثل هذه الدورات هي نتاج علاقة الشراكة بين الطرفين وعزمهما على مواصلة هذا الطريق نحو تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية المشتركة.

وقال اللواء التعمري:" أننا نرحب بمثل هذا التعاون المثمر بين جهاز الأمن الوقائي وهيئة مكافحة الفساد تأكيدا على الإيمان الراسخ بأن مكافحة الفساد تتطلب جهود جماعية من قبل كافة الأطراف والقطاعات".

بدوره رحب المستشار القانوني العقيد ياسر ابو لبدة ايضا بهيئة مكافحة الفساد واكد على ضرورة تعزيز الثقافة القانونية لضباط وكوادر الجهاز في كافة الدوائر العامله، والتعاون الدائم بين الهيئة والجهاز في بناء ملفات قانونية تتوافر فيها جميع وسائل الاثبات القانوني تمهيدا لاحالتها لهيئة مكافحة الفساد وفقا للصلاحيات القانونية الممنوحه لجهاز الامن الوقائي كضابطه قضائية والوارده في القرار بقانون لسنة ٢٠٠٧ بشان الامن الوقائي، مبينا ان الجهاز يشارك بشكل دوري في احالة ملفات فساد لهيئة مكافحة الفساد وتزويد الهيئة بالتحريات اللازمة حسب الاصول .

واشتملت الدورة التدريبية على جملة من الفعاليات والانشطة التوعوية في الاطار القانوني حيث قدمت مديرة وحدة حماية الشهود والمبلغين عن الفساد في هيئة مكافحة الفساد، ولاء عبد الله، عرضا تفصيليا لنظام حماية الشهود والمبلغين وانواع واشكال الحماية وضمان الحماية الجسدية والشخصية والوظيفية للمبلغين والشهود.

من جانبه استعرض النقيب الحقوقي وليد الدرابيع عرضا لطبيعة انواع الجرائم الخاصة بالفساد من حيث بناء الملفات وتوفير الادلة والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في متابعة مثل هذه الملفات.

كما قدم مدير الدائرة القانونية في هيئة مكافحة الفساد، مازن اللحام، عرضا تفصيلا عن آلية اعداد الملفات القانونية وكيفية بناء ملف تحرى مكتمل عن ملفات جرائم الفساد وموضوع الاثبات الجنائي فيما يخص قضايا الفساد واليات التعامل معها والتحقيق الأولى الذي تجريه الهيئة وصلاحياتها في جمع الاستدلالات والتحريات واكتشافها وصولا لاحالة الملف من قبل معالي رئيس الهيئة للنائب العام أعمالا والمادة ٢١ من قانون الهيئة بعد أستكمال كافة تحقيقات الهيئة وبين آلية التعاون والتنسيق مع جهاز الامن الوقائي في أعمال التحريات في ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم وجلبهم للعدالة وفق القانون وتم التطرق إلى حالات عملية لقضايا فساد تعاملت معها الهيئة واجرت تحقيقها الأولى بها وصولا لمحاكمة مرتكب جرم الفساد من قبل المحكمة المختصة"محكمة جرائم الفساد.