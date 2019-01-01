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66 حالة وفاة بحوادث سير بغزة خلال 2019

الأربعاء 01 يناير 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
66 حالة وفاة بحوادث سير بغزة خلال 2019


غزة / سما /

توفي في قطاع غزة خلال عام 2019، 66 مواطناً بينهم 45 طفلاً نتيجة حوادث السير، وبلغت هذه الحوادث وفقا للإدارة العامة للمرور نحو 3 آلاف حادث.

وأشار المقدم فهد حرب مدير مكتب تحقيقات الحوادث، في تصريح عممته إدارة المرور، اليوم الأربعاء، أنّ الحوادث المرورية في فلسطين تشكل حربًا ضروسًا بين العائلات، وخطراً يحدق بالمجتمع ويهدد حياة أبنائه، وتثير العديد من النزاعات والمشاكل الاجتماعية والصحية والنفسية، وتخلف العديد من المآسي الأسرية والاجتماعية؛ فضلًا عن التكاليف المالية والاقتصادية التي تنهك ميزانية العائلة.

وبين حرب، أن أكبر المحافظات عددا في حوادث الوفاة هي محافظة غزة وأقلها محافظة رفح.

وبالمقارنة مع العام الماضي 2018 الذي سجل نحو 55 حالة وفاة، قال حرب: "هناك ارتفاع ملموس في عدد الوفيات".

وأكد حرب أن أسباب حوادث السير متعددة أهمها (القيادة المتهورة للمركبة – عدم احترام الأنظمة وقوانين السير – عدم امتلاك رخصة القيادة) لافتاً إلى أن قسم الحوادث يُعد توصيات للجهات المختصة للحد من وقوع حوادث السير وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وخلافات وقضايا في المحاكم وغيرها.

وشدد على أن بعض السائقين بحاجة ماسة إلى إعداد جيد ودورات مكثفة من أجل الوصول إلى بيئة خالية من حوادث السير.

#وفاة #حوادث سير

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