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موديلات فساتين كم طويل للمحجبات موضة شتاء 2020

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
موديلات فساتين كم طويل للمحجبات موضة شتاء 2020


وكالات / سما /

ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020، أدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة مميزة من الفساتين ذات الأكمام الطويلة . اتسمت تصميمات هذا الموسم بالقصات الواسعة والطويلة مما يجعلها من الخيارات المثالية للمحجبات.

ألقي نظرة سريعة على أحدث موديلات فساتين محجبات  وأنتقي منها ما يجدد خزانتك لموسم شتوي مميز.

فساتين للمحجبات طويلة بموديل الجلباب


استوحت بعض الماركات موديلات فساتين ما قبل خريف 2020 من ستايل الجلباب الفضفاض مثل التصميم الذي جلبناه لكِ من مجموعة ليلا روز Lela Rose، تمسكي بهذا الستايل في حال كنتِ تبحثين عن إطلالة تخفي قوامك الممتلئ.


فساتين مزودة بحزام عريض


حظيت الفساتين المزودة بأحزمة عريضة على إهتمام الكثير من المصممين، قدم مايكل كورس Michael Kors فستان بأكتاف بارزة وياقة عالية ستمكنك من إعتمار توربان أسود أو بيج فاتح، سيعجبك أيضا الفستان ذي الستايل البوهيمي من ماركة إيترو Etro، نسقيهما مع بوط طويل ومعطف ماكسي.



فساتين طبقات موضة 2020


دو أن موضة الفساتين المصممة بطبقات سترافقنا لموسم آخر، ابتكرت ماركة يولا جونسون Ulla Johnson تصميم مطبع تميز بالأكمام المنفوخة ما يجعله من القطع المثالية للنحيفات.



فساتين Midi موضة الموسم


كان للفساتين متوسطة الطول Midi dresses نصيب كبير ضمن إبداعات كبار المصممين لموسم ما قبل خريف 2020، أحببنا الفستان الأحمر المزدان بالدانتيل الأسود من مجموعة تاداشي شوجي Tadashi Shoji، أيضًا الفستان المخصر من جاسون وو Jason Wu.

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