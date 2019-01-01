وكالات / سما /

يعد السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد أى إنسان ومعرفة أعراضها بشكل مبكر يزيد فرص نجاح العلاج والتخلص من السرطان نهائيا.

وبعض أنواع السرطان غير منتشرة بشكل واسع بين البشر ما يتسبب فى عدم توافر المعلومات الكافية عن المرض ما يتسبب في تأخر اكتشافها خاصة أن الأعراض المبكرة لسرطان الجيوب الأنفية تشبه أعراض نزلات البرد أو العدوى.

وننشر أهم أعراض سرطان الجيوب الأنفية المبكرة، وفقا لما ذكره موقع " hopkinsmedicine"

- انسداد الجيوب الأنفية، أو الاحتقان الذي لا يزول

- التغييرات في صوتك أو التنفس

- انخفاض الشعور بالرائحة

- الصداع

- خدر أو ألم في الوجه أو أذنين أو أسنان

- الأسنان تصبح ضعيفة

- القيح استنزاف من الأنف أو بالتنقيط بعد الأنف

- نزيف في الأنف المتكرر

- ورم الوجه أو الفم

- وجود ماء في العيون

- انتفاخ العين

- فقدان أو تغيير في الرؤية

- مشكلة في فتح الفم