غيث يدعو إلى عمل جماعي لحماية القدس وتعزيز صمود أهلها

القدس المحتلة / سما /

دعا محافظ القدس عدنان غيث، إلى عمل جماعي لحماية القدس وتعزيز صمود أهلها.

وثمّن غيث لدى استقباله اليوم الأحد، وفدا من مديري الوزارات والمؤسسات الفلسطينية في القدس، موقف الرئيس محمود عباس والقيادة من مدينة القدس والدعم المطلق الذي يقدمه للحفاظ على هويتها الفلسطينية العربية الاسلامية المسيحية وتعزيز صمود أهلها المرابطين، الذين يتحدون الصعاب حفاظا على وجودهم وهويتهم.

وقال إن الاحتلال الاسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه والمقدسيين على وجه الخصوص ويحاول الاستفادة قدر الإمكان من الغطاء الأميركي اللامحدود في تنفيذ مخططاته من أجل تهويد المدينة المقدسة وسلخ هويتها الأصلية .

واستعرض غيث الأوضاع التي تعيشها مدينة القدس، داعيا المؤسسات الوطنية إلى مزيد من العمل للتخفيف قدر المستطاع عن المواطن المقدسي تحاشيا للمؤامرات التي تحاك في كل صوب وحدب، لافتا الى ضرورة العمل الجماعي المتناسق والموحد، خاصة أن حماية البلد مسؤولية جماعية يشترك بها الكل الفلسطيني ومن دون شك ستكون ثماره ايجابية بحق مدينتنا المقدسة التي ننشدها عاصمة أبدية لدولتنا المستقلة القادمة لا محالة.

وأعرب مدير أوقاف القدس الشيخ ابراهيم زعاترة، عن أمله أن يحل العام الجديد وقد تحققت أماني وطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والقدس عاصمة أبدية للدولة المستقلة، مؤكدا أن الكل الفلسطيني الرسمي والشعبي يلتف حول القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس.