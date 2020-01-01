توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الأردن للمساهمة في تحقيق الانفكاك الاقتصادي

رام الله / سما /

أعلن رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع نظيره الأردني ابراهيم سيف في العاصمة الاردنية عمّان وذلك خلال يومين.

وقال ملحم في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين "الرسمية صباح اليوم الاحد، إن فلسطين تستهلك حالياً كهرباء من الأردن بنحو 36 ميغاواط لتزويد محافظتي القدس وأريحا، مشيراً إلى أن هذه الكمية سترتفع إلى 80 ميغاواط في المرحلة الأولى على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل ل 160 ميغاواط.

وأكد ملحم أن استيراد الكهرباء من الأردن سيُساهم في تحقيق الانفكاك الاقتصادي في مجال الطاقة، إضافة الى تنوع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط لتلبية احتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع، الأمر الذي نعاني منه حالياً في نتيجة لتفرد اسرائيل.