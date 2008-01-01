الطالبة رزان غانم من رفح تطلق مبادرة (شتاء دافئ)

رفح / سما /

أطلقت الطالبة رزان أيمن غانم رئيسة البرلمان الطلابي لمدرسة بنات الخنساء الاعداديه التابعة لوكالة الغوث الدولية برفح مبادرة(شتاء دافئ)

وذلك إحساسا من الطالبة لحاجة الطلبة للمبادرة الإنسانية و الملحة ،خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة،وذلك بمساندة من مركز ملتقى الطالب التعليمي و بالتنسيق مع مجالس أولياء الأمور برفح، وتشجيع المجتمع المحلي.

وأكدت الطالبة "رزان أيمن غانم" أن المبادرة الإنسانية ،تأتي لمساندة الأسر المعوزة ، والتي لا تقدر على شراء احتياجات الأبناء وخاصة الطلبة ، في ظل حلول فصل الشتاء .

وأضافت الطالبة رزان أن الحملة تأتي من اجل كسوة زملائها وزميلاتها الطالبات لحمايتهم من البرد القارص وتعرضهم للإمراض المختلفة .

كما ناشدت الطالبة رزان من الجميع مد يد العون وتقديم المساعدة ، للتخفيف من الظروف السيئة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني ،وخاصة طلبة المدارس ومساندتهم،والتخفيف عن كاهل الأسرة الفلسطينية ، والتي تعاني غالبيتها من أوضاع اقتصادية صعبة .

فيما أعلن أ.صلاح أبو كوش المدير التنفيذي لمركز ملتقى الطالب التعليمي وبالتعاون مع مجالس أولياء الأمور بمحافظة رفح عن تبني المبادرة الإنسانية للطالبة المبدعة (رزان أيمن غانم).

وعبر أ.أبو كوش عن استقبال المساعدات، بمقر مركز ملتقى الطالب التعليمي ، الكائن في شارع الداخلية بالقرب من صالة الهيليتون،والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة والتواصل عبر رقم المركز 0592137362