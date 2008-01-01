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الجهاد الإسلامي وعلماء فلسطين: المقاومة هي الخيار

الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي وعلماء فلسطين: المقاومة هي الخيار


غزة / سما /

زار وفد من "حركة الجهاد الإسلامي" ضم عضوي المكتب السياسي للحركة الشيخ نافذ عزام والدكتور جميل عليان، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا مقر "مجلس علماء فلسطين"، وكان في استقبالهم الشيخ الدكتور حسين قاسم، والشيخ محمد الموعد والشيخ هشام عبدالرازق.

وقد تداول المجتمعون في الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، وتوقفوا أمام حلقات مخطط التصفية الصهيو أمريكي، والمآل الذي وصل إليه في ظل تسارع خطوات ومشاريع التهويد والصهينة التي ينفذها العدو الصهيوني على امتداد الضفة الغربية المحتلة، وبالأخص في القدس المحتلة، التي يقدم أبناؤها التضحيات الجسام دفاعا عن المدينة ومقدساتها ولا سيما المسجد الأقصى المبارك.

ورأى المجتمعون في صمود قطاع غزة بوجه الحصار الصهيوني الظالم، واستعداد قوى المقاومة لمواجهة اعتداءات العدو الغاصب، والرد البطولي لسرايا القدس في المواجهة الأخيرة، صيحة الفجر، دليلاً واضحاً على أن المقاومة المسلحة هي الخيار وهي النهج الذي يقود شعبنا الى الانتصارات والى تحقيق أهدافه في تحرير فلسطين كل فلسطين.

ووجه المجتمعون تحية ورسالة تضامن مع مطران فلسطين المقاوم عطالله حنا، وحيوا صموده بوجه العدو الصهيوني.

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