الشولي يشيد بابطال نادي السورس

القدس / سما /

أشاد المدرب الدولي رامي الشولي بلاعبيه بطلا نادي السورس اللذين مثلا النادي ووطنهما خير تمثيل ببطولة دبي العالمية للجوجيتسو ووقفا على منصات التتويج بجانب كبار ابطال الجوجيتسو العالمية.

وأفاد المدرب الشولي ان اللاعبين محمد رويضي وزن ١١٠كغ فئة الشباب وقيس شقير وزن ٨٥ كغ حصلا على الميدالية الفضية على مستوى الحزام البني في بطولة دبي الدولية المفتوحة في رياضة الجوجيتسو البرازيلية.

حيث تم اللعب والمنافسة تحت اسم نادي السورس وبإشراف المدرب رامي الشولي وجاءت مشاركتهما تحت مظلة نادي السورس الفلسطيني والمدرب رامي الشولي على نفقة اللاعبين الشخصية.

وتجدر الاشارة أن نادي 101 تحت مظلة نادي السورس الفلسطيني في رياضة الجوجيتسو البرازيلية فقط ، وتأكد أنه تمت المشاركة تحت مظلة نادي السورس الفلسطيني وبإشراف المدرب رامي الشولي.

وفي هذه الصورة يتوسط المدرب الشولي الابطال شقير والرويضي.