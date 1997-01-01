كيف تعرف الفرق بين قلم مونت بلانك الأصلي والتقليد؟

وكالات / سما /

إذا كنت ترغب في شراء أحد أفخر وأرقى الأقلام في العالم، فمن الضروري أن تحتاط جيدًا، لأنه من المؤكد أن تجد أمامك العديد من الخيارات التقليد والمزورة، وسوف تشعر بحيرة كبيرة لأنك محاصر بين عدد من أقلام "مونت بلانك" التي لا تعد ولا تحصى.

مونت بلانك ماركة ألمانية شهيرة، أُُسست في مدينة هامبورج الألمانية عام 1906، وخُصصت في البداية بتقديم الأدوات المكتبية التي كان منها قلم الحبر الشهير ذي التصميم الرائع، وبعدها قدمت الساعات والمجوهرات والمنتجات الجلدية والعطور وغيرها.

رغم تصميمه المميز والخاص إلا أنك لن تستطيع معرفة الفرق بين أقلام مونت بلانك الأصلية والتقليد من نظرة واحدة، فسوف تحتاج إلى ما أهو أكبر من ذلك، لا يجدر بك الاكتفاء بأن تجد أن القلم مصنوع من الفضة الإسترليني، وعليه حرفي MB، ولكن عليك أن تقوم بما هو أكثر قليلاً.

قلم مونت بلانك الثعبان

قلم مونت بلانك الثعبان أو مونت بلانك الأصلي، ويتميز هذا القلم بألوانه المميزة وتصميمه الكلاسيكي المميز، ويبلغ سعره في بعض الأحيان 850 دولاراً أمريكياً.

قلم مونت بلانك الماس

يصل سعره إلى حوالي 540 دولاراً أمريكياً، ويتميز بتصميمه شديد الأناقة والتميز، كما أنك تحصل عليه في صندوق أو حاوية كلاسيكية أنيقة سوف تضفي إلى مكتبك لمحة أنيقة ومميزة.

كيف تفرق بين أقلام مونت بلانك الأصلية والتقليد؟

توجد أشكال مُتعددة وتصاميم متنوعة من أقلام مونت بلانك، ولكن أكثرها شيوعاً هي أقلام مونت بلانك كلاسيك أو الكبيرة، إضافةً إلى قلم حبر كبير الحجم يعرف باسم 149، ويكون باهظ الثمن، ويُصنع من الفضة الإسترليني، أو الذهب أو الصلب المطلي، أو البلاتين.

حسناً نأتي إلى المرحلة الأصعب كيف إذًا تفرق بين أقلام مونت بلانك الأصلية والتقليد؟ إذا كنت تعتزم شراء قلم أصلي فعليك التأكد من وجود 3 أشياء رئيسة.

رقم التسلسل

أولاً ابحث عن الرقم التسلسل، فمنذ عام 1991، قامت مونت بلانك بوضع رقم تسلسلي صغير على شريط مشبك الأقلام، فقط الأقلام الأصلية هي التي تحتوي على هذا الرقم المتسلسل، والذي ظهر في السنوات الأخيرة.

في كثير من الأحيان لن تجد هذه الأرقام المتسلسلة على الأقلام المزيفة أو التقليد.

ابحث عن كلمة Pix

هناك تفصيلية أخرى عليك البحث عنها عندما ترغب في شراء قلم مونت بلانك أصلي وهي كلمة Pix، المكتوبة على القلم، والتي بدأت أن تُكتب على الأقلام منذ عام 1997 تقريباً لمساعدة العملاء والراغبين في شراء القلم من معرفة القلم الأصلي من التقليد، وتكون موجودة على الجانب السفلي من الجزء الذهبي بالقلم، والتي غالباً ما يصعب رؤيتها، ولكن إذا أمعنت النظر فسوف تجدها، وتتأكد من أنك تشتري قلماً أصلياً.

صناديق الأقلام

برغم سهولة العثور على صناديق أقلام مونت بلانك على إي باي «eBay» وغيرها من الأماكن الأخرى، ولكن إذا رأيت قلماً يباع في علبته الأصلية، فمن المُرجح أنه القلم الأصلي، الكثير من المنتجات المزيفة والتقليد لا تأتي مع أي صناديق أو علب.

ويُنصح بألا تتعامل إلا مع باعة الأقلام الموثوق فيهم والمعروفين، والذين يشتهرون بأنهم يخزنون الأقلام المستعملة الأصلية، ويحرصون على الحفاظ عليها وتخزينها دون أن يصيبها أي أذى.