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مكافحة الفساد تشارك في مؤتمر حوكمة الإدارة العامة في عُمان

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT


مسقط /سما/

شارك وفد من هيئة مكافحة الفساد، في أعمال المؤتمر العربي "حوكمة الإدارة العامة: الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، الذي عقد في سلطنة عُمان، بتنظيم من معهد الإدارة العامة، ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وشارك في المؤتمر عدد من القيادات الإدارية الحكومية والرسمية من مختلف الدول العربية، بالإضافة لعدد من المختصين والباحثين والأكاديميين من المراكز البحثية والجامعات العربية، وضم وفد هيئة مكافحة الفساد المشارك في المؤتمر كل من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة هنادي أبو بكر، ورئيس قسم التشريعات في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة آلاء النقيب.

وأكد المؤتمرون أهمية دور الحوكمة المؤسسية في نجاح الحكومات بتحقيق أهداف وغايات استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة.

وأوصوا بضرورة إنشاء جهة مركزية على مستوى كل دولة تكون مرجعية لجميع الجهات، والمؤسسات العامة، والخاصة، والأهلية في تطبيق الحوكمة، بالإضافة لإنشاء ادارات مستقلة لدعم تطبيقات الحوكمة ضمن الهياكل التنظيمية في المؤسسات العامة على أن تتمتع بالحيادية والاستقلالية الكاملة.

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