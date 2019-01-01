زوجة إيكاردي : لوكاكو لا يظهر في المباريات الكبيرة

وكالات / سما /

قللت زوجة ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان السابق من قيمة روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الحالي خلفاً لإيكاردي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.

ولم يعد المهاجم الأرجنتيني ضمن خطط المدرب أنتونيو كونتي ولذا كان عليه أن يرحل إلى بطل الدوري الفرنسي، وأخذ لوكاكو مكانه في تشكيلة النيراتزوري.

وقالت واندا نارا في تصريحاتها لبرنامج تيكي تاكا : “سيكون من الجميل أن نراه يظهر بنفس القوة في المباريات الكبيرة”.

استطردت : “في دوري أبطال أوروبا لم يسجل لوكاكو..والآن سوف يكتفي بمشاهدة بقية البطولة أمام التلفزيون.. آخر مهاجم لعب كرقم 9 في الإنتر -إيكاردي- سجل 150 هدفاً”.

واصلت حديثها عن مهاجم مانشستر يونايتد السابق : “مع ذلك فإن الناس سرعان ما يغيرون رأيهم..لقد انتقدوا لوكاكو بعد الخروج من دوري الأبطال ولكنه الآن يعاملونه كما لو كان ظاهرة”.

وعلى الرغم من أن زوجها خرج من مخططات كونتي إلا أنها أثنت على تأثير المدرب الإيطالي على نتائج الفريق هذا الموسم : “القيمة الحقيقة المضافة للإنتر هي أنتونيو كونتي، فهو حقاً يصنع الفارق ولقد لعب 3 مرات فقط بخط الوسط المثالي بالنسبة له منذ بداية الموسم”.

وكان لوكاكو، 26 عاماً قد سجل هدفين فقط في 6 مباريات مع أفاعي ميلانو في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في حين سجل إيكاردي في نفس البطولة 5 أهداف مع باريس سان جيرمان.