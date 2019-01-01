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الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا مقدسيا خلال اقتحامها بلدة الطور، وآخر من بيت دقو بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب دانيل أبو نصرة (18 عاما) من شارع الحردوب في بلدة الطور، وهو في طريقه الى منزله وسط الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وحولته إلى مركز شرطة "البريد" في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور في ساعة متاخرة من ليلة أمس، أطلق الجنود خلالها القنابل الصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من قرية بيت دقو شمال غرب القدس.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش، واعتقلت الشاب خالد بسام داوود (33 عاما) بعد مداهمة منزله وسط القرية.

#الاحتلال

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