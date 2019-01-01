اول تعليق من نتنياهو على قرار "الجنائية الدولية": هذا يوم أسود

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك، بعد إعلان المدعي العام للجنايات الدولية "فاتو بنسودا"، أن المحكمة ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية، وتركز على جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف "نتنياهو" في تصريحات صحفية، أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها أداة سياسية مناهضة لـ"إسرائيل"، وفق تعبيره.

وتابع: هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة حيث تتحول المحكمة الجنائية الدولية جهة معادية لـ"إسرائيل" وتعتبر وجود اليهود في وطنهم جريمة.