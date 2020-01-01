فلسطين تشارك باجتماعات لجنة كبار المسؤولين للدول الأعضاء في مؤتمر (السيكا)

تشونشينغ /سما/

انطلقت في المدينة الصينية تشونغشينغ، اليوم الخميس، اعمال اجتماعات لجنة كبار المسؤولين للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا (CICA)، وذلك بمشاركة دولة فلسطين.

وتشارك فلسطين باعتبارها عضو مؤسس في الCICA، بوفد يرأسه سفير دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان منتصر ابو زيد، وبمشاركة سكرتير ثالث لينا حمدان مدير دائرة اسيا الوسطى وأذربيجان في وزارة الخارجية والمغتربين.

وخلال الاجتماعات، وحسب بيان للخارجية، تمت مناقشة برنامج الـ CICA لعام 2020، واهم الفعاليات التي ستنظمها الدول الأعضاء، ومنها استضافة دولة فلسطين للمؤتمر الرابع لمجلس شباب الـCICA، حيث كان من المقرر ان يعقد في شهر اكتوبر الماضي في مدينة رام الله، ولكن بسبب الإجراءات الاسرائيلية ورفضها لاستصدار تصاريح دخول للوفود من دول الأعضاء في السيكا للمشاركة في المؤتمر.

وأشار السفير أبو زيد خلال كلمته الرسمية في الاجتماع، إلى محاولات اسرائيل البائسة في عرقلة انعقاد المؤتمر الرابع لمجلس شباب الــ CICAفي دولة فلسطين، الأمر الذي يشكل انتهاكًا لحق دولة فلسطين التي تعتبر عضوا فعالا ومؤسسا في الـCICA، مؤكدا جاهزية دولة فلسطين لاستضافة المؤتمر في شهر نيسان المقبل، وطلب من الرئيس اضافة هذه الفاعلية على جدول اعمال السيكا لعام 2020. وأيدت الدول الأعضاء هذا الاقتراح.

وفي نهاية كلمته شدد على الدول الأعضاء في ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة وإعلان دوشانبيه.

وكان لرئيس الوفد الفلسطيني عدة مداخلات خلال الاجتماع حول العديد من القضايا، ودعا الدول الأعضاء الى اعادة النظر في آلية اتخاذ القرارات في المؤتمر.

واكد رئيس الـCICA أن الأمانة العامة والدول بالأعضاء تؤيد دولة فلسطين والجهود التي تبذلها كونها عضوا هاما وفعالا في المؤتمر، وهي حاضرة في كافة الاجتماعات التي يقعدها المؤتمر.

وخلال الاجتماعات تم التصويت على اختيار نائب الأمين العام للسيكا وهي مرشحة من قبل جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء ايدت القرار بالإجماع.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماعات المقبلة للجنة كبار المسؤولين ولجنة العمل الخاصة في شهر نيسان المقبل، على أن يتم تحديد مكان انعقاد الاجتماعات لاحقا.

وأهم ما صدر عن الاجتماعات، عدة قرارات ومنها ترحيب المؤتمر لاستضافة دولة فلسطين للمؤتمر الرابع لمجلس شباب الــ CICA، وذلك في شهر نيسان 2020.