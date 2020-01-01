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المالكي يطلع وفدا تركيا على تطورات الأوضاع في فلسطين

الخميس 19 ديسمبر 2019 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع وفدا تركيا على تطورات الأوضاع في فلسطين


رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، القائم بأعمال القنصلية التركية الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين أحمد رضا ديميرير، والوفد المرافق له، على آخر التطورات المستجدة على الساحة الفلسطينية، وموقف القيادة الفلسطينية من إجراء الانتخابات.

وشدد المالكي لدى استقباله الوفد بمقر الوزارة، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، على موقف الرئيس محمود عباس الذي عبر عنه بمستهل اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" في دورته السابعة: "دون أن ينتخب أهل القدس في قلب القدس وليس في ضواحيها، لا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا".

وثمن المالكي العلاقات الثنائية التي تربط بين فلسطين وتركيا، وأهمية تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، مشيدا بالدعم التركي لفلسطين في المحافل الدولية.

من جهته، أبدى ديميرير استعداده العمل من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية، موجها دعوة للمالكي للمشاركة في منتدى انطاليا للدبلوماسية الذي سيعقد في آذار/ مارس المقبل.

وحضر اللقاء مدير المراسم مستشار أول عبير الرمحي، ومدير وحدة الإعلام طارق عيدة، والملحق الدبلوماسي زينة المصري.

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