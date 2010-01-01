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10 أجهزة هي الأكثر تأثيراً وأهمية في هذا العقد

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 أجهزة هي الأكثر تأثيراً وأهمية في هذا العقد


وكالات / سما /

كشفت مجلة «تايم» عن قائمتها التي تضمّ 10 تقنيات مميزة تعتبرها «الأجهزة الأكثر أهمية وتأثيراً خلال العقد».

وحاز جهاز آيباد من آبل، الذي أُطلق عام 2010، المركز الأول، يليه «تسلا موديل S» وRaspberry Pi، اللذان أُطلقا عام 2012.

واختارت المجلة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، جهاز آيباد في المركز الأول، لأنه أحدث نقلة نوعية ثقافية للحوسبة الشخصية.

وكشف باتريك لوكاس أوستن، من مجلة «تايم»، أنه على مدار السنوات العشر الماضية، تمّ إصدار آلاف المنتجات، ورغم أن بعضها «أكثر جاذبية» من غيرها، إلا أن تأثيرها على العقد الماضي والمقبل ليس متطابقاً على الإطلاق.

وقال أوستن: قبل تقديم الجهاز عام 2010، كانت فكرة «الكمبيوتر اللوحي» محصورة ضمن أفلام الخيال العلمي البشعة. وباعت آبل أكثر من 360 مليون جهاز إلى حد الآن.

وتأتي سيارة تسلا «موديل S « في المرتبة الثانية، حيث أعادت «تشكيل مسار صناعة السيارات». وأُجبر المنافسون على اعتماد تقنية قائمة على البطارية، من أجل البقاء ضمن المنافسة في صناعة السيارات.

وغيّرت تسلا أيضاً مظهر السيارة مع شاشات عرض كبيرة تعمل باللمس في المقدمة، وكذلك ميزات الطيار الآلي.

أما المركز الثالث في القائمة، فكان من نصيب Raspberry Pi، الذي يشبه جهاز كمبيوتر Linux صغير يستخدم للترميز.

وصُمم Raspberry Pi أيضاً للتعامل مع كل شيء، بدءاً من الروبوتات والأتمتة المنزلية وحتى الترفيه.

وكتب أوستن: «بعد 7 سنوات في السوق، وبيع أكثر من 25 مليون وحدة، أصبح Raspberry Pi واقعاً حقيقياً».

ويتبع  Raspberry Pi، جهاز Chromecast من غوغل ثم DJI Phantom Drone من عام 2013، ويأتي Echo من أمازون في المرتبة السادسة، حيث يعد موطناً لمساعد الصوت الشهير «أليكسا».

وسهّل  Chromecast، الذي أُصدر في عام 2013، نقل الملفات من الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي، إلى جهاز التلفزيون، ما ساعد على نشر مفهوم البث.

وتعد طائرة  DJI Phantom Drone، واحدة من أكثر طائرات الدرون المعروفة في السوق، حيث تتميز بـ4 مراوح وكاميرا أسفلها، لالتقاط صور جوية مذهلة.

وتدخل آبل القائمة المميزة من جديد، من خلال ساعتها الذكية Apple Watch في المرتبة السابعة، و AirPods  في المرتبة الثامنة.

وخُصص المركزان الأخيران للألعاب الإلكترونية: Nintendo Switch  في المرتبة التاسعة، و Xbox Adaptive Controller  في المركز العاشر.  

#الأجهزة #تكنولوجيا

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