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لأول مرة منذ 2007 : الاحتلال سيدخل سيارات إطفاء لغزة بتبرع من قطر

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ 2007 : الاحتلال سيدخل سيارات إطفاء لغزة بتبرع من قطر


القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، السماح بإدخال 12- 15 سيارة إطفاء مع معداتها لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ، إن الاحتلال سيسمح بإدخال سيارات ومعدات إطفاء لأول مرة منذ عام 2007.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم إدخال هذه المركبات والمعدات عبر معبر كرم أبو سالم اليوم، على أن تتسلمها اللجنة القطرية لإعمار القطاع، وتقوم بتسليمها لجهاز الدفاع المدني. مشيرةً إلى أن تلك السيارات تبرعت بها قطر.

وأشارت المصادر، إلى أن عملية التسليم ستتم بحضور السفير القطري محمد العمادي الذي سيصل غزة في وقت لاحق.

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