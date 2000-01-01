بيت لحم: حفل لاستقبال أعياد الميلاد وانطلاقة الثورة الفلسطينية

بيت لحم / سما /

أقامت محافظة بيت لحم، واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، اليوم الاثنين، حفل استقبال لأعياد الميلاد المجيدة وانطلاقة الثورة الفلسطينية، تحت رعاية الرئيس محمود عباس.

وشارك في الحفل الذي أقيم في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، قادة الأجهزة الأمنية وممثلو المؤسسات ورجال دين.

وقدم محافظ بيت لحم كامل حميد، باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، التهاني للمحتفلين بالأعياد. وقال إن رسالة الميلاد رسالة المحبة والسلام والصمود على هذه الأرض المباركة، لتحقيق أهدافنا الوطنية، وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف "عهدنا سيبقى كما كان أن نبقى مخلصين نحو توفير كل أشكال الأمن والأمان، وأن القانون سيحكمنا ولن نسمح لأي كان أن يعبث بأمننا أو المساس بثوابتنا الوطنية".

وأشار إلى أن "هذا الجمع يرسل رسالة الى العالم أننا متحدون وأقوياء نحو تحقيق رسالتنا الوطنية".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري "منذ 2000 عام شهدت فلسطين حدث ولادة رسول المحبة، ونحن اليوم نحتفل بهذه المناسبة الدينية الوطنية رغم كل المنغصات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول أن يسرق منا أبسط الحقوق، لكننا لن نسمح له بسرقة بهجة أطفالنا، وسنحمل رسالة المحبة والفرح للعالم وسنقول بصوت عال من حقنا أن نحتفل ونعيش ونفرح".

وأكد خوري انه "مهما طال الزمن أو قصر فانه لا بد للقيد ان ينكسر، ونحن سنبقى صامدين على هذه الأرض المقدسة متحدين حول اهدافنا الوطنية دون تزعزع".

وأكد محمد الجعفري في كلمة القوى الوطنية أن "أعياد الميلاد هي أعياد وطنية بامتياز، وشعبنا واحد يحتفل معا لافشال كل مخططات المحتل للنيل من عزيمته".

وقال وكيل بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس في بيت لحم المطران ثيوفلكتوس ان "المسيح عندما جاء أراد ان يوصل رسالة المحبة والسلام انطلاقا من هذه الأرض المباركة".