تعرف على أضرار تناول الفيتامينات

وكالات / سما /

اضرار تناول الفيتامينات متعدة حيث أن هناك العديد من المخاطر الصحية جراء تناول جرعات كبيرة من فيتامين C حيث يتسبب فى حدوث الغثيان وتشنجات البطن والصداع والتعب وحصى الكلى والإسهال، لذلك فإنه على قدر أهمية الفيتامينات للجسم فإن الإفراط فى تناولها يؤدى لحدوث مشكلات يكون الجسم فى غنى عنها لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اضرار تناول الفيتامينات.

اضرار تناول الفيتامينات بكثرة

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الفيتامينات والفوائد الصحية التي تقدمها، حيث إن الفيتامينات تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، إلا أن تناول الفيتامينات بكثرة قد يسبب ضررا على الجسم، إلا أن الدراسات أكدت أن تناول الفيتامينات بقدر متوازن يأتى من خلال الأطعمة الصحية المتنوعة.

وتتمثل اضرار تناول الفيتامينات بكثرة فيما يلى:

1- فيتامين هـ وأمراض القلب

من المعروف أن فيتامين هـ يعد أحد مضادات الأكسدة المفيدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب، إلا أنه لم توجد حتى هذه الفترة دراسات تؤكد أن فيتامين هـ يمنع الموت من أمراض القلب، إلا أن تناول المكملات الغذائية بكثرة قد يساهم فى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن هناك معتقدا سائدا أن فيتامين هـ يمكن أن يلعب دورًا صغيرًا في منع بعض أنواع السرطان، إلا أن هناك أدلة تؤكد أن تناول الفيتامينات بكثرة يمكن أن يسرع في ظهور أنواع أخرى من السرطان.

2- فيتامين C يساعد على منع نزلات البرد ولكن هناك مجموعة من الدراسات التى أثبتت أن تناول فيتامين c بكثرة على المدى الطويل يسبب الغثيان وتشنجات البطن والصداع والتعب وحصى الكلى والإسهال، كما أن وجوده بمستويات مرتفعة فى الجسم يعرض الجسم لمخاطر صحية كبيرة.

3- يرتبط فيتامين أ بعلاج السرطان، ولكن تناول جرعات كبيرة يمكن أن يعرض الجسم للتسمم.

4- قد يساعد تناول الفيتامينات بكثرة فى حماية الخلايا السرطانية.

الجرعات الكبيرة من مضادات الأكسدة يمكن أن تتداخل في الواقع مع بعض العلاجات الطبية للسرطان مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، وتقوم بحماية الخلايا السرطانية التي تهدف العلاجات إلى تدميرها.

اضرار تناول الفيتامينات اثناء الدورة الشهرية

هناك بعض الفيتامينات التي نتناولها، يكون لكل منها آثارها الجانبية، كتأثير جانبي شامل ، فإن معظم مكملات الفيتامينات يمكن أن تسبب الغثيان أو الصداع، كما يمكن أن تسبب الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على جرعة عالية من فيتامين (ج) أو الكالسيوم المعدني أو الحديد مزيدًا من عدم الراحة والإمساك في البطن وفى المقابل أيضا تحدث عدة مشكلات فى الدورة الشهرية عند نقص فيتامينات معينة فى الجسم لذلك فإن اضرار تناول الفيتامينات اثناء الدورة الشهرية تتضمن مايلي:-

1- فيتامين د

أشارت العديد من الدراسات الى أن تناول فيتامين د اثناء الدورة الشهرية بجرعات تزيد عن 50000 وحدة دولية فى اليوم لعدة أسابيع أو أشهر يؤدى إلى آثار جانبية سامة نتيجة فرط كالسيوم الدم والتى تشمل التعب، والضعف العام، وفقدان الشهية، والبولوريا والجفاف ، والإمساك، والغثيان، والتقيؤ، والارتباك، وصعوبة التركيز، والتهيج ، والنعاس ، والغيبوبة.

2- مكملات الكالسيوم

أشارت الدراسات إلى أن مكملات الكالسيوم وفيتامين د بالإضافة إلى علاج الميتفورمين يساهم بشكل كبير فىالحصول على نتائج أفضل ضمن متلازمة تكيس المبايض بما في ذلك انتظام الدورة الشهرية والإباضة فمن المستحسن استخدام هذه الاستراتيجية العلاجية للمرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د)، إلا أن تلك الدراسات أكدت أن فيتامين (د) والكالسيوم علاج غير آمن لبعض الحالات.

3- بالنسبة للحديد

ينصح الأطباء دائما بعد تناول المكملات التعويضية للحديد اثناء الدورة الشهرية إلا أنه ينصح بتناول المزيد من اللحوم والأسماك، وخاصة اللحوم الحمراء، إلى نظامك الغذائي خلال دورتك الشهرية.

4- يتسبب تناول جرعات زائدة من فيتامين (ج) الإمساك وعدم الراحة لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج حيث يساعد جسمك على امتصاص الحديد، مما يساعد على منع فقر الدم ومن بين تلك الأطعمة (الفلفل الأحمر والأخضر، والكيوي، والفراولة، والبروكلي، وعصير الطماطم)

اضرار تناول الفيتامينات قبل النوم

يتسبب تناول الفيتامينات قبل النوم فى إزعاج المعدة واضطرابها فضلا عن إبقاء الشخص مستيقظا طوال الليل لذلك فإن أضرار تناول الفيتامينات قبل النوم تتمثل فيما يلي:-

1- اضطراب المعدة حيث تحتوي العديد من الفيتامينات المتعددة على مكونات يمكن أن تزعج معدتك،وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

2- يؤدي تناول الفيتامينات قبل النوم إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم الأمر الذى يؤدى إلى الشعر بالحيوية وبالتالى الاستيقاظ أكثر في منتصف الليل.

3- قد تحتوي بعض الفيتامينات على مادة الكافيين التى تؤدى إلى الأرق.

4- لا ينصح الأطباء بتناول الفيتامينات قبل النوم، وذلك بسبب تباطئ عملية الهضم أثناء النوم، لذا لن يكون تناول مكملات المغذيات في وقت متأخر من الليل مرتبطًا بامتصاص فعال.

5- أظهرت بعض الدراسات أن تناول فيتامين B6 قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى الاستيقاظ حيث فيتامين B6 يساعد الجسم على تحويل التربتوفان إلى السيروتونين ، وهو هرمون يؤثر على النوم.

6- زيادة مستويات الطاقة ليلا

حيث من المعروف عن فيتامينات B الثمانية دورها في تعزيز الطاقة لأنها ، مجتمعة ، تشارك في حرق السعرات الحرارية الموجودة فى الجسم و إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية ونقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وبالتالى الحفاظ على مستويات الطاقة.

7- هنا بعض الفيتامينات التى تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي عند تناولها قبل النوم.

8- هناك بعض الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون، لذلك يُنصح تناول مع وجبة تحتوي على القليل من الدهون لذلك ، إذا كنت تتناول العشاء في الساعة 7 مساءً يُنصح بعدم النوم حتى الساعة 10 مساء، كما يُنصح بتناول فيتامين (ج) مع الطعام لأنه قد يسبب اضطربات فى المعدة.

أضرار تناول الفيتامينات للحامل

نظرا لكثرة الدراسات التى لا تحبذ تناول الفيتامينات للحامل، يُنصح بضرورة التغذية الجيدة للحمل الصحي ولكن اضرار تناول الفيتامينات للحامل تتمثل فيما يلي:-

1- فيتامين أ ،على الرغم من أن هذا الفيتامين مهم للغاية لتطوير رؤية الجنين ووظائفه المناعية، إلا أن الكثير من فيتامين (أ) قد يكون ضارًا، وخاصة أن فيتامين (أ) قابل للذوبان في الدهون، وبالتالى يخزن الجسم كميات زائدة في الكبد، الأمر الذى يؤدى إلى تلف الكبد والتسبب فى عيوب خلقية عند الأطفال.

2- آلام البطن وتمزق كيس السلى، حيث أن الدراسات أكدت أن فيتامين ه قد تزيد من خطر آلام البطن وتمزق كيس السلى.

3- هناك بعض المكملات الغذائية والفيتامينات التي تؤدي إلى تقلصات الرحم، والتي يمكن أن تحفز المخاض قبل الأوان والولادة المبكرة.

4- سوء اليرقان عند الرضع كما ان بعض المكملات الغذائية تسبب نوع نادر من تلف الدماغ يمكن أن يكون قاتلًا، لذلك يجب على الحوامل عدم تناول الفيتامينات دون استشارة الطبيب خطر على صحة الجنين.

5- ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

6- اضطربات المعدة والصداع .

7- بعض الفيتامينات تتفاعل مع الادوية وبالتالى التأثير على كيفية عمل الأدوية في جسم الحامل.

8- تحتوي العديد من منتجات الفيتامينات أيضًا على معادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، فمن الممكن أن تسبب تلك المعادن ثارًا جانبية مثل تلطيخ الأسنان وزيادة التبول ونزيف المعدة وعدم انتظام ضربات القلب والارتباك وضعف العضلات أو الشعور بالعرج. اقرأ الملصق الخاص بأي منتج متعدد الفيتامينات تتأكد من أنك على دراية بما يحتويه.

9- الجرعة الزائدة من الفيتامينات تؤدى إلى آلام في المعدة ، والقيء ، والإسهال ، والإمساك ، وفقدان الشهية ، وفقدان الشعر ، وتقشير الجلد ، والشعور بالوخز داخل الفم أو حوله ، والتغيرات في فترات الحيض ، وفقدان الوزن ، وصداع شديد ، وآلام في العضلات أو المفاصل ، وألم شديد في الظهر ، دم في البول ، بشرة شاحبة ، وكدمات أو نزيف سهل.

أضرار تناول فيتامينات الشعر

تناول فيتامينات الشعر مثلها مثل أى دواء قد يسبب آثارًا جانبية والتى تتمثل فيما يلي:-

1- قد يحدث إمساك أو إسهال أو اضطراب في المعدة، غالبا ما تكون تلك الآثار مؤقتة وقد تختفي ولكن فى حال استمرارها لابد من استشارة الطبيب المختص.

2- الحساسية وهى تتضمن ظهور طفح جلدي، وحكة وتورم "خاصة في الوجه واللسان والحلق"، ودوخة شديدة، وصعوبة في التنفس.

3- ضيق في الصدر أو الحلق؛ صعوبة في التنفس أو البلع أو الكلام؛ بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

4- التفاعلات الدوائية

قد تتفاعل الفيتامينات مع الأدوية الأخرى والتى تزيد من خطر تعرضك لآثار جانبية خطيرة، لذلك يجب عدم تناول الفيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب.

5- الجرعات الزائدة من الفيتامينات لها أعراض خطيرة مثل الوفاة أو صعوبة في التنفس، وآلام في المعدة، وغثيان وقيء وإسهال.