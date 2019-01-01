إطلاق قافلة الميلاد 2019 في 19 الجاري من بيت لحم

رام الله / سما /

أعلن رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، عن إطلاق فعاليات قافلة الميلاد للعام 2019، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضح خوري في مؤتمر صحفي بمقر منظمة التحرير في مدينة رام الله، اليوم الأحد، ان القافلة ستنطلق من مدينة بيت لحم، وستجوب محافظات رام الله والبيرة في 21/12، وبلدة الزبابدة بمحافظة جنين في 23/12، وأريحا في 26/12.

وبيّن أن اللجنة الرئاسية عملت بالتعاون مع الجهات المختلفة وعلى رأسها المحافظات والبلديات والاجهزة الامنية، لإعادة عمل القافلة بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام.

واكد أن اعياد الميلاد المجيدة تساهم في نقل الرسالة الدينية والوطنية الفلسطينية للعالم اجمع، وتثبت للعالم أننا شعب يحب السلام والحياة ومتمسك بأرضه ومقدساته.

وحول عمل اللجنة، قال: إن نشاطات اللجنة تصب في الدفاع عن مقدساتنا الاسلامية والمسيحية، ومواجهة الهجمة الاسرائيلية المدعومة اميركيا، والمتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها، ومحاولات تهويد القدس، واعتبار المستوطنات جزءا من اسرائيل والاعتداء على الاقصى والكنائس ومحاولات القضاء على البطريركيات في القدس، واستمرار عمليات هدم المنازل والاعتقال المخالفة للقانون الدولي.

وأضاف ان اللجنة تضم ممثلين عن البلديات والهيئات والمؤسسات، والذين يضعون المخططات لعمل اللجنة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية، خاصة بالقدس لمواجهة عمليات التهويد في المدينة.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على متابعة الكنائس الاساسية المعترف بها ومؤسساتها وجمعياتها والقيام باعمال الترميم فيها، ولفت إلى أنها رممت كنيستي برقين، وموسى الحبشي المشيدة عام 430 ميلادي، وانشأت اللجنة قاعات في جنين، إضافة الى اعمال الترميم في الزبابدة والطيبة وبيت لحم والقدس.

وأوضح خوري أن اللجنة تعمل على خلق فرص عمل وتوفير اسكانات للازواج الشابة وتوجيه التعليم والنشاطات الاجتماعية على المستوى المحلي، مؤكدا أنها نجحت في تحقيق التواصل مع العالم وايصال صورة فلسطين للعالم من خلال زيارات الوفود.

وشددت على أن اللجنة تعمل بتوجيه من الرئيس محمود عباس على مواجهة المرحلة الحالية بتثبيت الوجود المسيحي كجزء اصيل ومواطنة كاملة بالحقوق والوجود، لافتا الى أن إسرائيل من خلال قانون القومية، الذي اقرته تسعى لازالة الوجود المسيحي والإسلامي.

من جهتها، قالت ممثلة شركة "ميديا بلس" المنفذة للقافلة جوليانا الهودلي، إن قافلة الميلاد للعام 2019 تجسد قصة الميلاد، وإن ما يميز القافلة لهذا العام أنها بنيت في تشيلي لمصنع يعود لفلسطينية مغتربة هناك، وأنها ستقدم هذا العام بشكل جديد.

من جانبه، أعلن الفنان يعقوب شاهين، اطلاق اغنية جديدة من كلمات نزار فرنسيس، ذات طابع ديني وطني اجتماعي، تؤكد أن فلسطين فيها نسيج اجتماعي متأصل، مضيفا ان الاغنية بدعم من اللجنة الرئاسية العليا، بالتعاون مع "ميديا بلس".

وقالت مدير عام اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس السفيرة أميرة حنانيا، إن اللجنة ستحاول المحافظة على تكرار القافلة كل عام كطقس للاعياد، داعية المغتربين ومختلف المواطنين إلى المشاركة ومشاهدة القافلة التي ستجوب المحافظات الأربع.