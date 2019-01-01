مجلي: علينا خوض معركة الانتخابات في القدس ووضع صناديق الاقتراع في الأقصى والقيامة

القدس المحتلة/سما/



دعا الدكتور عدنان مجلي، رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، إلى فرض الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وذلك من خلال وضع صناديق الاقتراع في المسجد الأقصى وفي كنيسة القيامة وباقي كنائس ومساجد المدينة وضواحيها.

وقال مجلي في تصريح صحفي: "ان انتظار موافقة إسرائيل على اجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس يعني وضع مفاتيح الانتخابات بيد الاحتلال لذلك علينا وضع صناديق الاقتراع في المسجد الأقصى وفي كنيسه القيامة، وفرض الانتخابات في القدس على الاحتلال وعدم انتظار الأذن الاسرائيلي.

وأضاف: "من الواضح أن إسرائيل التي تحارب أي وجود فلسطيني في القدس، لن توافق على إجراء انتخابات فلسطينية فيها، لذلك علينا فرضها فرضا".

وأضاف: "انتظار القبول الإسرائيلي بإجراء انتخابات في القدس يعني عدم إجرائها؛ لذلك علينا عدم الانتظار والمبادرة إلى فرضها فرضا". ومضى يقول: "المؤكد أن الرئيس محمود عباس ينوي إجراء الانتخابات من اجل تجديد الشرعيات، لكن هناك من يحاول عرقلة ذلك مستخدماً الموقف الإسرائيلي كذريعة".