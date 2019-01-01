كفر قاسم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب جوهر أبو جابر (30 عاما) في جريمة إطلاق نار قرب مخبز في كفر قاسم فجر اليوم، السبت.

ووفقًا لأنباء أوليّة، فإن ملثّمين أطلقا النار على الشاب أثناء تواجده في مخبز، ثم فرّا من المكان.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الجريمة، وتشتبه أن تكون الجريمة على خلفيّة "نزاع بين عائلتين في المدينة".

وشهدت مدينة كفر قاسم خلال العام الأخير عدّة جرائم قتل، أسفرت أربع جرائم منها عن سقوط أربعة قتلى من عائلة واحدة، هي عائلة أبو جابر؛ إذ قتل الشاب ريبال أبو جابر (26 عامًا) في أيلول/ سبتمبر الماضي، عند مدخل المدينة، بعد أسبوعين من مقتل قريبه، جهاد أبو جابر، قرب منزله.

بينما قتل، نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي الشاب رامي أبو جابر (32 عاما)، بعد انفجار عبوة ناسفة في شاحنته.

وساد الحزن في كفر قاسم، التي شهدت جرائم قتل وأعمال عنف عديدة في الآونة الأخيرة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة

هذا، وبمقتل أبو جابر، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 90 قتيلا بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام 2019؛ علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.