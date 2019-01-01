وفد حركة فتح إقليم سوريا يزور الحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المغلقة بالخليل

الخليل / سما /

زار وفد من حركة فتح إقليم سوريا، اليوم الجمعة، مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المغلقة من المدينة.

وقدم أمين سر حركة فتح إقليم وسط الخليل عماد خرواط للوفد، الذي رافقه المحافظ جبرين البكري، شرحا عن واقع الخليل وما تتعرض له في هذه الأيام من هجمة استيطانية غير مسبوقة، مؤكدا أن فتح تعمل على مدار الساعة لإفشال المخططات الإسرائيلية بحق المدينة.

وأشار خرواط إلى الحراك تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف، والخطة التي وضعتها فتح لإفشال أطماع الاحتلال ومخططاته في الحرم ومحيطه، مشيرا إلى أن أعداد المصلين والمتواجدين بالحرم في ازدياد، حيث وصل عدد المصلين فجر هذه الجمعة إلى خمسة عشر ألف مصل.

والتقى الوفد عددا من العائلات من مواطني الخليل القديمة، واطلع على معاناتهم وما يتعرضون له من اعتداءات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.