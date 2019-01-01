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غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"

الجمعة 13 ديسمبر 2019 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"


غزة / سما /

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على اليوم؛ جمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"، مؤكدة رفضها وجود الاحتلال في "القدس العاصمة وكل أرض فلسطين".

وقالت الهيئة  إن "مسيرات العودة، نحن من يقودها ويوجه دفتها يمينا وشمالا، نقدم، ونؤخر، ولا يملك أحد أن يقرر لنا أو يراهن على تراجعنا، فإن تقدمنا انتصرنا وإن تأخرنا التففنا إلى مربع أكثر قوة وأثر في نضالنا، والأمر بأيدينا نحن أصحاب القوة والحق"، وفق البيان.

وشددت على "استمرار الوحدة في الميدان الشعبي والعسكري"، مؤكدة أن "كل قوى الشر لن تفرقنا وأن ما نملكه من قوة ردع للعدو أكبر مما يتخيله هذا العدو المغرور المأفون".

ودعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني إلى "المشاركة الواسعة" في فعاليات اليوم، التي ستقام بعد صلاة العصر في ثلاث مخيمات؛ بغزة والوسطى ورفح فقط، من أجل إفساح المجال لجماهير شعبنا لمشاركة حركة "حماس" بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة في محافظتي خان يونس والشمال.

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