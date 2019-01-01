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عمان: لجنة فلسطين النيابية تدين تصريحات نتنياهو

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان: لجنة فلسطين النيابية تدين تصريحات نتنياهو


عمان /سما/

 أدانت لجنة فلسطين النيابية بشدة تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول حق اسرائيل الكامل بضم غور الاردن.

وقال رئيس اللجنة يحيى السعود: إن ضم الجزء الاستراتيجي من الضفة الغربية المحتلة، الذي تم مناقشته خلال اجتماع في لشبونة بالبرتغال مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مرفوض جملة وتفصيلا، وأن المقترح الاسرائيلي يعد تعديا سافرا على الشرعية الدولية والمواثيق الأممية.

ودعا البيان، "الشعوب العربية والإسلامية والغربية للضغط على حكوماتهم لدعم القضية الفلسطينية، وفضح ممارسات اسرائيل واعتداءاته، التي ينفذها بدعم اميركي واضح وملموس".

ولفت إلى ازدياد التوتر في العلاقات الأردنية - الإسرائيلية، تبعا للممارسات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه التصريحات تصعيد خطير من شأنه الاتجاه بالمنطقة إلى مستويات لا يحمد عقباها .

واعتبر أن موقف الولايات المتحدة بدعم الاحتلال الاسرائيلي وانحيازها لمعسكر الظلام، ضربة في صميم العدالة وإحقاق الحق، ويهدد جهود المجتمع الدولي السياسية.

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