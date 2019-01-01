العالول يطلع مسؤولة بريطانية على الأوضاع في فلسطين

رام الله / سما /

أطلع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول رئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس فيليب بيكر هول، على مجمل الأوضاع في فلسطين.

وأكد، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إصرار حركة فتح على تنظيم الانتخابات العامة باعتبارها محطة دستورية وقانونية هامة، مشيرا إلى أن فتح عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية على تنظيم الانتخابات العامة في مختلف القطاعات، ايمانا منها بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية وحق المواطنين باختيار ممثليهم.

وتابع ان حركة فتح ترى أن من حق المواطن الفلسطيني تقرير ممثليه عبر انتخابات حرة وديمقراطية في ظل استمرار حالة الانقسام الناجمة عن سيطرة حركة حماس في قطاع غزة.

وأشار العالول إلى أن مختلف القوى السياسية على الساحة الفلسطينية أعلنت موقفها المؤيد لتنظيم الانتخابات العامة وفقا لقرار الرئيس محمود عباس، وإلى التحدي الأبرز الذي يتمثل في تنظيم هذه الانتخابات العامة في القدس.

وطالب بموقف بريطاني وأوروبي ضاغط على حكومة الاحتلال من أجل تنظيم انتخابات حرة في القدس، مؤكدا موقف حركة فتح باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين وأن من غير الممكن الالتفاف عليها أو تنظيم انتخابات دونها.

كما استعرض العالول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وجرائم الاحتلال وانتهاكاته وتعدياته على الأرض والمواطن الفلسطيني، والذي يمارس بغطاء كامل وشراكة غير مسبوقة من قبل الإدارة الأميركية التي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحالة الإجماع العالمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لا سيما عدم شرعية الاستيطان وحق العودة ومبدأ حل الدولتين.

وأشار إلى أن هذه السياسة الأميركية أضحت خطرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، وأنها بقراراتها المتعاقبة التي تخالف الإجماع الدولي أخرجت نفسها من رعاية العملية السلمية.

ودعا أوروبا وبريطانيا للعب دور إيجابي لتعزيز الاستقرار في المنطقة وفي فلسطين، وإلى تلقف مبادرة وزير خارجية لوكسمبورغ التي طلب فيها إلى اعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين.

وأكد أن استمرار السياسة التوسعية الاحتلالية يشكل أحد روافد عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

بدورها، أكدت القاق التزام بريطانيا بحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن بريطانيا ستواصل جهودها نحو الوصول إلى حل عادل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.