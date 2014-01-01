وفاة المخرج المصري الشهير سمير سيف

القاهرة / وكالات /

توفي المخرج المصري سمير سيف، أمس الإثنين، عن عمر ناهز 72 عاما، مخلفا وراءه مسيرة حافلة بالأفلام التي لعب أدوار البطولة فيها، ممثلون عظماء، مثل أحمد زكي، وعادل إمام، ونور الشريف، وسعاد حسني.

ونعت أكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية وعدد من المؤسسات الفنية والنقابية في مصر، سيف الذي توفي متأثرا بأزمة قلبية.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان: "كان معلما للأجيال وتتلمذ على يديه الكثير من المبدعين في عالم الإخراج".

وأضافت أن الفن "فقد أحد قاماته العظيمة في مصر والوطن العربي".

وتخرج سيف من المعهد العالي للسينما، ليبدأ مشواره مساعدا للمخرج الكبير حسن الإمام، في عدد من الأفلام منها "خلي بالك من زوزو" و"حكايتي مع الزمان" و"أميرة حبي أنا" مما أكسبه خبرة كبيرة.

وفي منتصف حقبة السبعينات بدأ في تقدم أعماله الخاصة التي بلغت على مدى نصف قرن نحو 30 فيلما من أبرزها "غريب في بيتي" بطولة نور الشريف وسعاد حسني، و"الراقصة والسياسي"، بطولة نبيلة عبيد، و"سوق المتعة"، بطولة محمود عبد العزيز وإلهام شاهين، و"معالي الوزير"، بطولة أحمد زكي ولبلبلة.

وتعاون بشكل وثيق مع الممثل عادل إمام وقدم له سلسلة ناجحة من الأفلام بداية من "المشبوه" في 1981، ثم "الغول" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"النمر والأنثى" و"المولد" وصولا إلى "مسجل خطر" و"شمس الزناتي" في 1991.

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات منها "البشاير" و"أوان الورد" و"السندريلا" و"بالشمع الأحمر" و"ابن موت".

وعمل المخرج الراحل بالتدريس وكان أستاذا للكثير من الفنانين وشغل منصب رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية.