  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة المخرج المصري الشهير سمير سيف

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة المخرج المصري الشهير سمير سيف


القاهرة / وكالات /

توفي المخرج المصري سمير سيف، أمس الإثنين، عن عمر ناهز 72 عاما، مخلفا وراءه مسيرة حافلة بالأفلام التي لعب أدوار البطولة فيها، ممثلون عظماء، مثل أحمد زكي، وعادل إمام، ونور الشريف، وسعاد حسني.

ونعت أكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية وعدد من المؤسسات الفنية والنقابية في مصر، سيف الذي توفي متأثرا بأزمة قلبية.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان: "كان معلما للأجيال وتتلمذ على يديه الكثير من المبدعين في عالم الإخراج".

وأضافت أن الفن "فقد أحد قاماته العظيمة في مصر والوطن العربي".

وتخرج سيف من المعهد العالي للسينما، ليبدأ مشواره مساعدا للمخرج الكبير حسن الإمام، في عدد من الأفلام منها "خلي بالك من زوزو" و"حكايتي مع الزمان" و"أميرة حبي أنا" مما أكسبه خبرة كبيرة.

وفي منتصف حقبة السبعينات بدأ في تقدم أعماله الخاصة التي بلغت على مدى نصف قرن نحو 30 فيلما من أبرزها "غريب في بيتي" بطولة نور الشريف وسعاد حسني، و"الراقصة والسياسي"، بطولة نبيلة عبيد، و"سوق المتعة"، بطولة محمود عبد العزيز وإلهام شاهين، و"معالي الوزير"، بطولة أحمد زكي ولبلبلة.

وتعاون بشكل وثيق مع الممثل عادل إمام وقدم له سلسلة ناجحة من الأفلام بداية من "المشبوه" في 1981، ثم "الغول" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"النمر والأنثى" و"المولد" وصولا إلى "مسجل خطر" و"شمس الزناتي" في 1991.

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات منها "البشاير" و"أوان الورد" و"السندريلا" و"بالشمع الأحمر" و"ابن موت".

وعمل المخرج الراحل بالتدريس وكان أستاذا للكثير من الفنانين وشغل منصب رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل تنشر لأول مرة.. اغتيال أبو جهاد أكبر عمليات الاغتيال الإسرائيلية وأكثرها تكلفة

بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

محلل إسرائيلي يزعم : حماس أمام قرار استراتيجي فيما يخص التهدئة

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

الأخبار الرئيسية

521839C

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات

جنود

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

ضوء أخضر إسرائيلي لبناء السفارة الأميركية في مكان جديد بالقدس