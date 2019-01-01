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مجدلاني يدعو لدعم التنمية في فلسطين وتقديم برامج ومشاريع لدعم القدس

الإثنين 09 ديسمبر 2019 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يدعو لدعم التنمية في فلسطين وتقديم برامج ومشاريع لدعم القدس


اسطنبول /سما/

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن دولة فلسطين انتخبت كعضو دائم في هيئة مكتب المؤتمر الوزاري الأول لوزراء الشؤون والتنمية في الدول الإسلامية حول التنمية الاجتماعية، المنعقد في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الاثنين، بحضور 56 دولة، والذي دعت له منظمة التعاون الإسلامي.

كما تم إدراج بند حول دعم التنمية الاجتماعية في فلسطين، إلى جانب مجموعة من القرارات ذات الصلة بدعم التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين.

وأكد مجدلاني أن المؤتمر يمثل مدخلا حقيقيا للعمل الاجتماعي المشترك، وتبادل المعارف والخبرات، ويعكس روح التضامن بين الدول في الحقل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية.

وأضاف مجدلاني أن القرارات تؤكد ضرورة إقامة مؤتمر إسلامي دولي حول حماية الطفولة الفلسطينية من الانتهاكات الإسرائيلية، ودعوة الدول لمزيد من دعم التنمية في فلسطين، وتقديم برامج ومشاريع لدعم القدس ومؤسساتها الاجتماعية والتعليمية والنسوية، والجمعيات الخيرية التي ترعى المسنين وذوي الإعاقة والأطفال والأيتام والنساء.

ووجه الدعوة للدول الأعضاء لتعزيز التواصل مع القدس، من خلال الزيارات الميدانية ودعم برامج تعزيز صمود المواطنين وترميم المساكن والمساعدات بكافة أشكالها، والاستمرار بدعم موازنة وكالة الغوث الدولية باعتبارها الاعتراف الدولي بوجود واستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وناشد مجدلاني الدول الأعضاء لدعم برنامج الغذاء العالمي في فلسطين، والذي يقدم مساعدات غذائية في قطاع غزة والتجمعات البدوية والأحياء الفقيرة، وإلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، وعقد مذكرات شراكة بخصوص الأطفال والأحداث والمرأة والأيتام والمسنين والجمعيات الخيرية، والتمكين الاقتصادي، وتأهيل المتسربين من المدارس.

وأكد ضرورة دعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج كاستراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في فلسطين، ودعوة الدول الأعضاء للاستجابة للأزمة المترتبة عن الضغوط السياسية لوقف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، والتعامل مع هذه العائلات كأولوية في عمليات الإغاثة والتنمية.

وشدد على تعزيز صمود المواطنين وإعطاء الأولوية للقدس ولقطاع غزة وللتجمعات البدوية ومخيمات اللاجئين.

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