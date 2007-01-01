رئيس غواتيمالا يوضح سبب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس غواتيمالا اليخاندرو جياماتي، صباح الاثنين، إن سبب نقل سفارة بلاده إلى القدس يعود لسببين رئيسيين أولهما الإيمان، والثاني أنه ما من عداوة بين إسرائيل وغواتيمالا، وإنما تحالف منذ زمن طويل جداً.

وأضاف رئيس غواتيمالا، على هامش مشاركته في لقاء لوبي البرلمانيين من أجل إسرائيل، الذي يعقد في القدس، منذ البداية (عام 47) اعترفنا بإسرائيل كدولة ونحن اليوم هنا لنقنع دول العالم بأن عاصمة إسرائيل هي القدس".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعترف في مثل هذا الوقت من العام 2007 بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل مما أثار احتجاجات واسعة في العالم العربي ورفضاً أوروبيا لهذه الخطوة فيما دعمتها عدة دول منها غواتيمالا التي سارعت الى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس أسوة بالخطوة الأمريكية المماثلة.