بطل "قيامة أرطغرل" يقرر عدم المشاركة في أي مسلسل جديد

وكالات / سما /

فاجأ الفنان التركي إنجين آلتان دوزياتان جمهوره بأنه لن يُشارك في أي مسلسل جديد بعد الآن بسبب فشل عمله الجديد “الرصاصة” الذي توقف عرضه عند الحلقة السابعة.

وقال إنجين بحسب ما نقلته مجلة فوشيا عن وسائل إعلام تركية إنه سيتجه للمشاركة في أعمال مسرحية، كما أنه يجهز لفيلم وثائقي يصوّر حاليًا في بلده، مشددًا في الوقت نفسه أن الوقت حان لعدم العودة إلى المسلسلات.

وتوقف عرض مسلسل “الرصاصة” بسبب تدني نسب المشاهدات عليه، فأصيب بصدمة وخيبة أمل كبيرة برفقة محبيه بسبب هذا الفشل غير المتوقع، ولم تُسعف نجوميته في جذب الجمهور خاصة وأنه جسد شخصية أرطغرل في مسلسل “قيامة أرطغرل”، فضلاً عن الحملة الدعائية التي انتشرت بقوة قبل عرض المسلسل، والتي لم تتمكن من تشويق الجمهور للعمل الجديد.

رغم أن الحلقة الأولى من المسلسل حقَّقت نسبة مشاهدة عالية، إلا أنها بدأت بالتدني بشكل كبير في الحلقات السابقة؛ ما دفع قناة “فوكس” إلى إيقاف عرضه.

وتتمحور قصة المسلسل الذي عُرضت حلقته السادسة مساء الأربعاء الـ 27 من نوفمبر الماضي عن قصة حب تجمع مدعيًا عامًا يسعى إلى تحقيق العدالة وصحفية شابة في إسطنبول، في السبعينيات من القرن الماضي.

وقال عدد من المتابعين إن الفنان إنجين آلتان خسر التحدي أمام منافسة بوراك أوزجيفيت الذي يلعب دور البطولة في مسلسل “قيامة عثمان”، لاسيما وأن العمل التاريخي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، واستقطب الأنظار من المسلسلات التركية الأخرى التي تُعرض في توقيته.

ويُعرف عن المسلسلات التركية أنها تعتمد بشكل كبير على نسبة المشاهدة، ولا يتم تصوير عدد كبير من الحلقات قبل عرض العمل، وبناءً على نجاح المسلسل يتم استكماله أو إيقافه، وفي حال نجاحه بشكل كبير يذهب صنّاع العمل إلى إنتاج أجزاء متعددة منه، فيما يتم إيقافه حتى في حلقاته الأولى لو لم يحقق نسبة المشاهدة المطلوبة، وهو الأمر الذي يخيب آمال المشاهير عادة بسبب نجوميتهم وصدمتهم بإيقاف أعمالهم.

يُشار إلى أن الممثل التركي إنجين آلتان اشتهر في العالم العربي بمسلسل “قيامة أرطغرل”، الذي عرضت آخر حلقاته في مايو/أيار 2019، بعد 150 حلقة على مدار 5 مواسم، وتم عرضه على العديد من الفضائيات العربية والتركية.