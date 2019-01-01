جيش الاحتلال يجري تجربة إطلاق صاروخ "يريحو" من قاعد بالماخيم

القدس المحتلة / سما /

أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، تجربة إطلاق صاروخ أرض- أرض من قاعدة بالماخيم، بواسطة نظام الدفع الصاروخي.

وقال بيان صادر عن وزارة الجيش إنه تم تحديد التجربة مسبقًا وتنفيذها كما هو مخطط، مشيرًا إلى أن من المحتمل أن تؤدي التجربة إلى تحسين مدى الصواريخ الباليستية من نوع (يريحو) المتوفرة في إسرائيل.

واعتبر خبراء عسكريون في اسرائيل في تعليقات لهم على هذه التجربة بأنها تهدف إلى تحسين قدرات إسرائيل على إطلاق الصواريخ وتوسيع مداها.

ويتم تصنيع هذه الصواريخ في شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية بالتعاون مع مصنع "تومر" لمحركات الصواريخ، وتستخدم أيضًا قاذفة "شافيت" التي تحمل الأقمار الإسرائيلية من عائلة "أوفيك" إلى الفضاء.

وقال البيان إن وزارة الجيش تجري بانتظام تجارب على أنظمة الصواريخ المختلفة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي، مشيرًا إلى أنه خلال ستة أشهر تم الانتهاء بنجاح من سلسلة من التجارب على نظام الأسلحة "حيتس 3" في ألاسكا، والتي تم خلالها اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA).