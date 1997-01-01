سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

سيشهد مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس حفل جوائز الكرة الذهبية للعام الحالي 2019، والمقدمة من مجلة “فرانس فوتبول”.

ويعتبر الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تتويجاً بالجائزة، حيث حصد الأول خمس كرات مع برشلونة، والثاني توج بأربع كرات مع ريال مدريد وواحدة مع مانشستر يونايتد.

وتشير الترشيحات إلى تتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته الكروية على حساب الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول.

سجل المتوجين بجائزة الكرة الذهبية من عام 1956 حتى عام 2019

وتضم قائمة المتوجين بجائزة الكرة الذهبية عبر تاريخها، كل من :

2018: الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا (آي سي ميلان).

2006: الإيطالي فابيو كانافارو (ريال مدريد).

2005: البرازيلي رونالدينيو (برشلونة).

2004: الأوكراني أندريه شيفشيكو (آي سي ميلان).

2003: التشيكي بافل نيدفيد (يوفنتوس).

2002: البرازيلي رونالدو (ريال مدريد).

2001: الإنجليزي مايكل أوين (ليفربول).

2000: البرتغالي لويس فيجو (ريال مدريد).

1999: البرازيلي ريفالدو (برشلونة).

1998: الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس).

1997: البرازيلي رونالدو (إنتر ميلان).

1996: الألماني ماتياس زامر (بوروسيا دورتموند).

1995: الليبيري جورج وياه (آي سي ميلان).

1994: البلغاري خريستو ستويشكوف (برشلونة).

1993: الإيطالي روبرتو باجيو (يوفنتوس).

1992: الهولندي ماركو فان باستن (آي سي ميلان).

1991: الفرنسي جان بيير بابان (مارسيليا).

1990: الألماني لوثار ماتيوس (إنتر ميلان).

1989: الهولندي ماركو فان باستن (آي سي ميلان).

1988: الهولندي ماركو فان باستن (آي سي ميلان).

1987: الهولندي رود خوليت (آي سي ميلان).

1986: السوفيتي إيجور بيلانوف (دينامو كييف).

1985: الفرنسي ميشيل بلاتيني (يوفنتوس).

1984: الفرنسي ميشيل بلاتيني (يوفنتوس).

1983: الفرنسي ميشيل بلاتيني (يوفنتوس).

1982: الإيطالي باولو روسي (يوفنتوس).

1981: الألماني كارل هاينز رومينيجه (بايرن ميونخ).

1980: الألماني كارل هاينز رومينيجه (بايرن ميونخ).

1979: الإنجليزي كيفن كيجان (هامبورج).

1978: الإنجليزي كيفن كيجان (هامبورج).

1977: الدنماركي ألن سيمونسين (بوروسيا مونشنجلادباخ).

1976: الألماني فرانك بيكنباور (بايرن ميونخ).

1975: السوفيتي أوليغ بلوخين (دينامو كييف).

1974: الهولندي يوهان كرويف (برشلونة).

1973: الهولندي يوهان كرويف (برشلونة).

1972: الألماني فرانز بينباور (بايرن ميونخ).

1971: الهولندي يوهان كرويف (برشلونة).

1970: الألماني جيرد مولرد (بايرن ميونخ).

1969: الإيطالي جياني ريفيرا (آي سي ميلان).

1968: الإنجليزي جورج بيست (مانشستر يونايتد).

1967: المجري فلوريان ألبرت (فيرينكفاروس).

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون (مانشستر يونايتد).

1965: البرتغالي إزيبيو (بنفيكا).

1964: الأسكتلندي دينيس لو (مانشستر يونايتد).

1963: البولندي ليف ياشين (دينامو موسكو).

1962: التشيكي جوزيف ماسوبوست (دوكلا براج).

1961: الإيطالي عمر سيفوري (يوفنتوس).

1960: الإسباني لويس سواريز (برشلونة).

1959: الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد).

1958: الفرنسي ريموند كوبا (ريال مدريد).

1957: الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد).

1965: الإنجليزي ستانلي ماثيوز (بلاكبول).