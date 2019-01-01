شركات فلسطينة تشارك في معرض اكسبو للحلال بإسطنبول

اسطنبول /سما/

شاركت ست شركات فلسطينية في النسخة السابعة لمعرض إكسبو للمنتجات الحلال "القمة العالمية الخامسة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي افتتح أعماله في اسطنبول.

وتعمل الشركات الفلسطينية المشاركة في المعرض، بمجال التمور، ومنتجات البحر الميت، والصابون الفلسطيني، والزيوت العطرية، والزعتر والزيت والمخللات.

ويشارك في المعرض قرابة 400 شركة محلية وأجنبية من 50 بلدا مختلفا، مختصة في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي خلال زيارته لجناح فلسطين بمشاركة سفيرنا لدى تركيا فائد مصطفى، أن المشاركة في هذا المعرض تعكس القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وهي خطوة مهمة في الترويج للمنتجات الوطنية في الوصول إلى مزيد من الأسواق الدولية.

وأشار إلى مجموعة المعارض الدولية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركائها، بما يمكن من زيادة الصادارات الوطنية واقامة شركات استثمارية، مبينا المساعي الحثيثية التي تبذل لزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية والدولية، والعمل على تنويع الأسواق، إضافة إلى تشجيع الاستيراد المباشر لانعكاساته المهمة على الاقتصاد بمختلف مكوناته.

بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة شركة قطاف للاستثمار والتسويق الزراعي معين شتية، المشارك في المعرض، إلى أن المنتج الفلسطيني ومن خلال ملاحظات ومشاهدات الزائرين لجناح فلسطين يثبت أن المنتج الوطني يحظى باحترام العالم، وهذا يتجلى بزيادة الطلب عليه من دول العالم، وتتسع رقعة الأسواق المستوردة للمنتج الفلسطيني.

من جانبه، أكد ممثل مركز التجارة الفلسطيني يوسف اللحام بالتريد أن مشاركتهم في المعرض تأتي استكمالا وتواصل لسياسة بال تريد في الترويج والمساندة في فتح الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية في الأسواق العربية والإسلامية والدولية، وزيادة حجم الصادرات من خلال المشاركة في مثل هذه المعارض.

وأشار اللحام إلى إقبال الزائرين على جناح فلسطين والعديد من رجال الأعمال من مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي كذلك زيارة العديد من وسائل الإعلام التي قامت بتغطية المشاركة الفلسطينية.