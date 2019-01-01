كيفية استعادة الرسائل المحذوفة من فيسبوك ماسنجر

وكالات / سما /

يواجه الكثيرون من مستخدمي فيسبوك ماسنجر مشكلة عندما يقومون بحذف رسائل عن طريق الخطأ، أو حين يرغبون في استعادة رسائل سبق لهم حذفها.

والواقع أن هذه المشكلة رغم أنها قد تبدو في عيني هؤلاء المستخدمين مستحيلة الحل، إلا أن الواقع عكس هذا، فالحقيقة أنه من الممكن استعادة هذه الرسائل المحذوفة من فيسبوك ماسنجر بسهولة.



فبحسب ما ذكرت تقارير تقنية، فهناك عدة طرق لاستعادة الرسائل المحذوفة من فيسبوك ماسنجر، والتي تختلف باختلاف نسخة فيسبوك ماسنجر التي تستخدمها، سواء عبر جهاز الكمبيوتر، أو التطبيق المتوفر على نظام تشغيل أندرويد، أو على هواتف آيفون.



عبر فيسبوك أندرويد:قم بتثبيت تطبيق Stellar Data Recovery على جهازك الأندرويد، ثم افتحه، واجعله يبدأ في مسح جهازك بحثاً عن البيانات المفقودة أو المحذوفة. فالتطبيق عبارة عن أداة مخصصة لاستعادة الرسائل المحذوفة ومقاطع الفيديو والصور، وكذلك جهات الاتصال ومختلف الوسائط المتعددة التي تم حذفها.



ثغرة بفيسبوك تجعل كاميرا الهاتف تعمل دون إذنك.. وهذه طريقة علاجها alqiyady 1 ثغرة بفيسبوك تجعل كاميرا الهاتف تعمل دون إذنك.. وهذه طريقة علاجها عبر فيسبوك الكمبيوتر:قم بتوصيل هاتفك الأندرويد بجهاز الكمبيوتر، وقم بتشغيل تطبيق Stellar Data Recovery من على الهاتف. انقل بعدها تفعيل التطبيق إلى الكمبيوتر، ثم اختر البيانات التي ترغب في استعادتها من هاتفك الذكي. قم بعدها بتصدير الملف ونقله إلى الكمبيوتر، وستجد بياناتك المحذوفة قد تم حفظها في ملفات بصيغة PDF.



عبر فيسبوك آيفون:اذهب إلى إعدادت فيسبوك الخاصة بك، ومنها إلى خاصية عرض وتحميل جميع المعلومات عن نشاطك على الموقع. ستجد حينها مجموعة كاملة من الرسائل التي تحوي كل نشاطك على فيسبوك وفيسبوك ماسنجر، ومن ضمنها الرسائل المحذوفة عبر التطبيق.