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شاهد.. ماذا يفعل ابو عمار والرئيس عباس على سور القدس..

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ماذا يفعل ابو عمار والرئيس عباس على سور القدس..


القدس المحتلة / سما /

 أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، يافطة رفعها نشطاء في حركة فتح اقليم القدس، على سور القدس القديمة من الجهة المقابلة لشارع السلطان سليمان، كتب عليها عبارات: "السيادة فلسطينية" و"القدس ليست للبيع".

وقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، إن رفع اليافطة جاء في إطار التنديد بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس وحظر أنشطتها، وتزامنا مع فعاليات الغضب الرافضة للاستيطان في كافة محافظات الوطن.

وأضاف ان ذلك ياتي أيضا تعبيرا عن رفض كل القوانين الاسرائيلية التي يحاول الاحتلال تمريرها لتهويد القدس، مؤكدا ان رسالة أبناء القدس "لن يستطيع الاحتلال بكل اسلحته وإجراءاته القمعية أن يثني عزيمة المقدسيين وان يبعدهم عن مدينتهم".

ورسم على اليافطة علم فلسطين وشعار حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وصورتي الرئيس محمود عباس، والرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، وكتب عليها عبارات "القدس بأرضها وشهدائها نياشين فخر وعز" "والسيادة فلسطينية خلف الرئيس محمود عباس في معركة الحرية والاستقلال واستقلالية القرار".

وكانت سلطات الاحتلال اغلقت الأربعاء المنصرم مكتب مديرية التربية والتعليم، والمركز الصحي العربي، وحظرت انشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة.

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