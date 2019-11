الموت يفجع "الشيف بوراك" و نانسي عجرم أوّل المعزين

İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un... انا لله وانا اليه راجعون انتقلت لرحمته تعالى جدتي وملاكي الغالية Elinde büyüdüğüm hayatımdaki en değerli varlığım Babaanemi kaybettik..Mekanın cennet olsun..Dualarınızı eksik etmeyin... R.I.P

A post shared by Burak Özdemir (@cznburak) on Nov 26, 2019 at 9:12am PST