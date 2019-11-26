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الموت يفجع "الشيف بوراك" و نانسي عجرم أوّل المعزين

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يفجع "الشيف بوراك" و نانسي عجرم أوّل المعزين


سما / وكالات/

أعلن الشيف التركي الشهير بوراك، عن وفاة جدته ، بعد تدهور وضعها الصحي .

ونشر الشيف التركي "بوراك" عبر حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، صورة له مع جدته وكتب باللغة التركية والعربية قائلاً: "إنّا لله وإنا اليه راجعون انتقلت لرحمته تعالى جدتي وملاكي الغالية".

اعلان خبر الوفاة، حظي بأكثر من مليون إعجاب، وقدّم عدد من المشاهير الأتراك ومن المتابعين العرب التعازي، إذ إن الشيف بوراك يحظى بشعبية كبيرة داخل تركيا وفي الوطن العربي .

وقدمت له الفنانة نانسي عجرم التعازي فكتبت: "لترقد روحها بسلام" وكذلك المغنية مي حريري.

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