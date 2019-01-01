الاحتلال يعتقل فتيين من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم عمران مفيد خضور (18 عاما) من حي بئر أيوب، وعلاء محمد محمود العباسي (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتها وسط إطلاق طائرة مراقبة في سماء الحي أثناء عملية الاعتقال.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت حي رأس العامود في سلوان واعتقلت مؤمن العباسي (17 عاما) ومصعب محمود العباسي (16 عاما) وحاتم جبر العباسي (17 عاما).